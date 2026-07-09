Attivisti e residenti formano una catena umana sulla spiaggia di Sa Ràpita, sull’isola di Maiorca, per protestare contro l’overtourism (sovraffollamento turistico) e chiedere misure più severe per la tutela ambientale delle coste. Ogni anno arrivano fra i tredici e i diciotto milioni di turisti in un’isola che ha 1,2 milioni di abitanti. Chi vive a Maiorca deve fare i conti con danni all’ambiente, servizi al collasso e prezzi degli immobili alle stelle.