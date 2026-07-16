Due agricoltori di Fontainebleau, a 70 chilometri da Parigi, riempiono un serbatoio d’acqua usato dai vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio scoppiato il 12 luglio. Le fiamme hanno distrutto più di duemila ettari di foresta e costretto almeno mille persone a lasciare le loro abitazioni. Il complesso boschivo è una delle riserve della biosfera riconosciute dall’Unesco. Nel 1848, su pressione dei pittori della scuola di Barbizon, il governo francese accettò di dichiarare Fontainebleau “riserva artistica” per sottrarla a un progetto di disboscamento.