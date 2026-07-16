Due delfini di Commerson, una specie diffusa intorno alla punta meridionale del Sudamerica e nella parte più sud dell’oceano Indiano, nuotano vicino a un’alga kelp gigante. La foto, scattata alle isole Falkland/Malvine, al largo delle coste argentine, è stata presentata dal giapponese Koki Shinoda alla seconda edizione dell’International aerial photographer of the year. Fa parte delle 101 migliori immagini, tra le 1.587 in gara, scelte dalla giuria il 7 luglio 2026.
Incontri ravvicinati
Falkland/Malvine, Regno Unito