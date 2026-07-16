Una folla di abitanti di Gaza guarda su un maxischermo la partita che l’Egitto ha giocato contro l’Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, perdendo tre a due. Per festeggiare la qualificazione agli ottavi l’allenatore della nazionale egiziana, Hossam Hassan, era entrato in campo sventolando la bandiera della Palestina e in seguito aveva ribadito la sua vicinanza al popolo palestinese. Nella Striscia di Gaza il calcio è molto seguito e in tanti hanno guardato le partite dei Mondiali, sia per passione sia per distrarsi dalla devastazione della guerra. La nazionale palestinese non si è mai qualificata alla coppa del mondo.