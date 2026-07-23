I giocatori della nazionale spagnola hanno sfilato con la coppa del mondo per le strade di Madrid, accolti da due milioni di tifosi. Il 19 luglio la Spagna ha battuto l’Argentina nella finale giocata in New Jersey, negli Stati Uniti, conquistando il secondo mondiale di calcio maschile della sua storia. Il torneo del 2026 passerà alla storia per il ricorso senza precedenti alle nuove tecnologie durante le partite e per le polemiche legate alle pressioni esercitate dall’amministrazione di Donald Trump sulla Fifa.