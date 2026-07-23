Migliaia di persone sono scese in piazza a Bologna per protestare dopo la morte di Abderrahim Fakir, un cittadino marocchino di 42 anni fermato il 19 luglio dalla polizia e deceduto mentre gli agenti lo immobilizzavano a terra. I manifestanti accusano i poliziotti di un uso eccessivo della forza. Durante il corteo ci sono stati degli scontri tra le forze dell’ordine e alcuni manifestanti. “Chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa”, ha detto il sindaco della città, Matteo Lepore.