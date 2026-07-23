Una mandria di bovini sul letto del Danubio in secca. Dopo settimane di caldo estremo e siccità in Europa centrale, il livello delle acque del fiume è sceso ai valori più bassi mai registrati dal 1996 e la sua portata all’inizio del tratto romeno è calata a 1.700 metri cubi al secondo, rispetto a una media stagionale di 4.700. La secca ostacola la navigazione, limitando il trasporto di grano e altre merci. Le autorità romene hanno ridotto il prelievo di acqua per l’irrigazione in modo da garantire il raffreddamento delle centrali nucleari.
Terra emersa
Călărași, Romania
18 luglio 2026
18 luglio 2026