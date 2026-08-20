Una partita di cricket sui prati di Hackney Marshes, uno dei tanti spazi verdi di Londra resi irriconoscibili dalla siccità e dal caldo estremo di questa estate. L’Inghilterra e il Galles hanno registrato il luglio più secco dall’inizio delle misurazioni nel 1836, e per la prima volta nella sua storia nella capitale britannica non ha piovuto per più di un mese. La siccità ha contribuito a far scoppiare un numero record di incendi e ha spinto le autorità a imporre limiti al consumo di acqua in gran parte del sud del paese per evitare l’esaurimento delle riserve idriche.