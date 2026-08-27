Alcune case lungo il fiume Trishuli colpite dalle improvvise inondazioni nel distretto nepalese di Nuwakot. Una frana sul confine himalayano tra il Nepal e il Tibet cinese ha provocato alluvioni catastrofiche. In Nepal hanno perso la vita almeno 95 persone, ma il bilancio dei dispersi, che include 384 turisti, è ancora provvisorio. Sul lato cinese del confine ci sono stati almeno tre morti e 265 dispersi. È possibile che a causare la frana sia stato un terremoto di magnitudo 4,4 registrato nella zona pochi minuti prima.