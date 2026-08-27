Il robot umanoide cinese denominato Tian Gong Ultra arriva primo nella gara dei cento metri piani nella seconda edizione dei World humanoid robot games di Pechino. Il giorno di apertura della manifestazione, il 22 agosto, il robot aveva corso i cento metri in 9 secondi e 39 centesimi, un tempo inferiore al record dei velocisti umani detenuto dal giamaicano Usain Bolt. Nelle giornate seguenti si è migliorato più volte. Ai World robot games centinaia di umanoidi gareggiano in numerose specialità, tra cui l’atletica leggera, il tennis, la boxe e il calcio.