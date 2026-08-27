Bambini palestinesi, alcuni dei quali sono stati feriti o resi orfani dai bombardamenti israeliani, nuotano in una piscina durante un corso organizzato dall’ong Heal Palestine. Secondo l’Unicef, il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, nella Striscia di Gaza vive il maggior numero di bambini amputati al mondo in rapporto alla popolazione. Come sottolinea Heal Palestine sul suo sito, l’amputazione non è solo un intervento che salva la vita dei bambini, ma l’inizio di un lungo processo di recupero che segnerà la loro mobilità, la loro educazione e il loro futuro per gli anni a venire.