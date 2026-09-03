Decine di migliaia di profughi rohingya manifestano nei campi di Cox’s Bazar, in Bangladesh, in occasione di quella che chiamano la giornata in ricordo del genocidio. Il 25 agosto era infatti il nono anniversario dell’esodo di massa dalla Birmania a cui sono state costrette le persone della minoranza musulmana, perseguitate dall’esercito birmano e minacciate di sterminio. I rohingya hanno anche protestato per le condizioni precarie in cui sono costretti a vivere da anni, nel silenzio della comunità internazionale.