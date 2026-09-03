Alunne e alunni di prima elementare in una classe allestita in un rifugio sotterraneo a Charkiv. Secondo una consuetudine diffusa in quasi tutti i paesi dell’Europa centrorientale, il 1 settembre in Ucraina è cominciato il nuovo anno scolastico, il quarto dall’invasione russa del 24 febbraio 2022. Nel paese circa 2,2 milioni di bambine e bambini potranno frequentare corsi in presenza, spesso in strutture-rifugio, mentre 800mila seguiranno un modello ibrido, con lezioni in presenza e online, e circa duecentomila, soprattutto nelle zone vicine al fronte, saranno costretti a studiare da remoto.