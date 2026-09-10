Alcune persone scappano dall’area del World trade center a Manhattan, a New York, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Negli attacchi di Al Qaeda morirono 2.977 persone. L’8 settembre 2026 l’amministrazione della città ha pubblicato 170mila pagine di documenti sulla qualità dell’aria dopo gli attentati. Secondo il sindaco Zohran Mamdani, mostrano che l’amianto fu trovato “quasi dovunque” vicino all’area delle torri gemelle mentre le autorità rassicuravano la popolazione del contrario. In seguito le malattie legate a polveri e fumi hanno causato più morti degli attentati.