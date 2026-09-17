Un comizio del movimento di opposizione Linda mwananchi (Proteggi i cittadini), guidato dal senatore Edwin Sifuna, 44 anni, considerato uno dei possibili avversari del leader keniano William Ruto alle presidenziali previste nell’agosto 2027. Sifuna fa leva sul diffuso malcontento per la corruzione e la violenza politica, ma è anche criticato per la sua scarsa esperienza. Secondo l’ong Human rights watch almeno sei persone sono morte in Kenya negli ultimi mesi in occasione di raduni politici ed eventi della società civile che erano stati presi di mira da bande criminali.