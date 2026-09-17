Una ragazza viene arrestata dalla polizia cilena durante una manifestazione nella capitale. Migliaia di persone sono scese in piazza contro la decisione del presidente di estrema destra José Antonio Kast di non organizzare nessuna cerimonia ufficiale in occasione del 53° anniversario del colpo di stato del generale Augusto Pinochet. È la prima volta dal ritorno della democrazia nel 1990 che un governo non commemora le vittime della giunta militare. Durante il corteo più di 280 persone sono state arrestate, tra cui 31 minorenni.