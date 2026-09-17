Un coccodrillo americano nuota tra le mangrovie delle acque di Cuba, che offrono un habitat ideale per nutrirsi, riprodursi, nidificare e allevare i piccoli. Le foglie che cadono dalle radici degli alberi si decompongono, trasformandosi in sedimenti ricchi di sostanze nutritive. Il 9 settembre 2026 la foto, scattata dalla britannica Jenny Stock, ha vinto il Female fifty fathoms award, istituito nel 2021 dalla rivista Oceanographic e dall’azienda Blanc-pain come riconoscimento per il lavoro delle donne specializzate in fotografia oceanica.