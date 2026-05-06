Khaled (un bravissimo Muhammad Gazawi) ha 12 anni, vive in un villaggio palestinese ed è entusiasta di partecipare a una gita scolastica durante la quale vedrà il mare per la prima volta. Al confine, la polizia israeliana si accorge che il suo permesso di viaggio non è valido. Khaled non si scoraggia e si unisce a un gruppo di immigrati che vogliono attraversare clandestinamente il confine con Israele e raggiungere il mare. Questo film a basso budget, semplice ma incisivo, è piuttosto critico nei confronti delle forze armate israeliane e ha sorpreso la scelta di presentarlo all’Oscar (anche se poi non ha avuto la nomination).

Frank J. Avella, The Contending