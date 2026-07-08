Hannah Cole è una commerciante nella Londra del settecento e lotta per tenere a galla la sua vendita di dolciumi. Suo marito Jonas è stato assassinato e scopriamo presto che non solo il celebre scrittore e magistrato Henry Fielding sta indagando sulla sua morte ma che Hannah è, in realtà, l’assassina. L’unico che potrebbe salvarle la vita è William Devereux, amico del defunto marito. È lui a suggerirle di tentare la fortuna preparando una nuova prelibatezza destinata alla nobiltà: il gelato. Hannah, inoltre, lo coinvolge nel tentativo di depistare Fielding riguardo all’indagine sull’omicidio del marito. Solo che anche William non è quel che sembra. È un truffatore seriale che seduce ricche vedove per poi abbandonarle con il cuore spezzato e le tasche vuote. Le premesse sono quelle di un romanzo di suspense la cui raffinatezza richiama l’eleganza, l’inventiva, lo spirito e la spietatezza che caratterizzavano gli artigiani (e le artigiane) dell’età georgiana.

Amanda Craig, The Spectator