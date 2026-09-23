Angela e Joe (Wilde e Rogen) sono sposati da tanto tempo, hanno una figlia adolescente e una bella casa splendidamente arredata, ma piena di risentimenti. Il rancore trasuda. Avrebbero bisogno di una scossa, che puntualmente arriva con Pina (Cruz) e Hawk (Edward Norton), i vicini del piano di sopra le cui “attività” notturne sono molto rumorose. E Angela li invita a cena. The invite è tratto dal film spagnolo Sentimental di Cesc Gay, a sua volta tratto dall’opera teatrale scritta dallo stesso Gay. Nonostante qualche stonatura, questa commedia che diventa pian piano sempre più drammatica, è spassosa, ben ritmata e ha un cast notevole.

Alissa Wilkinson, The New York Times