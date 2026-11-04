Nel 2023 con Does spring hide its joy Kali Malone, il chitarrista dei Sunn O))) Stephen O’Malley e Lucy Railton dilatavano singoli accordi fino a dimensioni monumentali, trasformando minime variazioni timbriche in un’esperienza immersiva. Con Burning song Malone torna all’organo, ma abbandona le vaste architetture sonore del passato per composizioni più brevi, intime e ricche di melodie. Registrato nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, dove riposa Johann Sebastian Bach, l’album intreccia l’organo alla chitarra acustica suonata con l’archetto di O’Malley e al violoncello di Railton. I tre strumenti si fondono fino a perdere la propria identità creando un paesaggio sonoro sospeso, in cui conta più la relazione tra i suoni che la loro origine. Brani come Map the path e Crawling ashore evocano paesaggi, movimenti e fragili approdi emotivi. Attraversato da un senso di perdita e inquietudine, Burning song conserva tuttavia una tensione verso il futuro. Le sue melodie si rincorrono senza trovare una vera quiete, mentre la conclusiva My eve my dawn suggerisce che ogni fine contiene già un nuovo inizio. Un disco elegiaco e luminoso, che trasforma il dolore in una domanda aperta: “E adesso?”.
Sasha Geffen, Pitchfork
Nel 2023 con Does spring hide its joy Kali Malone, il chitarrista dei Sunn O))) Stephen O’Malley e Lucy Railton dilatavano singoli accordi fino a dimensioni monumentali, trasformando minime variazioni timbriche in un’esperienza immersiva. Con Burning song Malone torna all’organo, ma abbandona le vaste architetture sonore del passato per composizioni più brevi, intime e ricche di melodie. Registrato nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, dove riposa Johann Sebastian Bach, l’album intreccia l’organo alla chitarra acustica suonata con l’archetto di O’Malley e al violoncello di Railton. I tre strumenti si fondono fino a perdere la propria identità creando un paesaggio sonoro sospeso, in cui conta più la relazione tra i suoni che la loro origine. Brani come Map the path e Crawling ashore evocano paesaggi, movimenti e fragili approdi emotivi. Attraversato da un senso di perdita e inquietudine, Burning song conserva tuttavia una tensione verso il futuro. Le sue melodie si rincorrono senza trovare una vera quiete, mentre la conclusiva My eve my dawn suggerisce che ogni fine contiene già un nuovo inizio. Un disco elegiaco e luminoso, che trasforma il dolore in una domanda aperta: “E adesso?”.
Sembra un disco scritto per il presente, segnato dalla difficoltà di accedere alle cure mediche, dalla solidarietà tra vicini e dalla precarietà abitativa. Eppure Rooming house, la nuova “opera folk” di Charlie Parr, dimostra quanto la sua musica, apparentemente fuori dal tempo, sia ancora attuale. “Le mie canzoni nascono quasi sempre dalle mie esperienze o da quelle delle persone che mi circondano”, racconta il cantautore e chitarrista blues e folk, sessantenne di Saint Paul. “E oggi molte persone stanno vivendo momenti terribili”. Diventato uno dei musicisti del Minnesota più conosciuti anche all’estero, Parr ha costruito una carriera raccontando povertà, sofferenza e difficoltà quotidiane. Più che adattarsi al presente, è il presente ad aver tristemente raggiunto il suo universo narrativo. Pubblicato dall’etichetta senza scopo di lucro Smithsonian Folkways, Rooming house affronta problemi che sembravano destinati a risolversi e invece continuano ad aggravarsi: l’accesso alla sanità, la mancanza di alloggi dignitosi, l’insicurezza economica. Cresciuto ascoltando Woody Guthrie, Lead Belly e l’Anthology of American folk music di Harry Smith, Parr si è formato anche attraverso la scena folk e blues di Minneapolis degli anni sessanta, la stessa che influenzò Bob Dylan. Tra i suoi riferimenti ci sono Dave Ray, Tony Glover e Spider John Koerner, che nel 2022 gli ha regalato la sua chitarra.
Chris Riemenschneider, Minnesota Star Tribune
L’orchestra della radio di Vienna diretta da Simone Menezes ci offre un programma molto ordinato: tre lavori neoclassici pieni dello spirito di Haydn e Mozart. La sinfonia detta “classica” di Prokofev ha una discografia ricchissima, ma gli altri due lavori sono molto più rari. La sinfonietta di Francis Poulenc si rifà a Haydn, ma è molto concreta: l’allegro con fuoco iniziale è gestito con energia e c’è un brio molto parigino negli archi. Menezes gestisce bene i fulminei cambiamenti d’umore di tutto il lavoro, forse solo il finale è un po’ pesante. Sottotitolata In memoria di Mozart, la sinfonietta di Heitor Villa-Lobos pare che sia ispirata da Le nozze di Figaro. Fa piacere incontrare una musicista brasiliana che sostiene con questi ottimi risultati la causa del suo compatriota. Il lavoro di Villa-Lobos è stato scritto nel 1917 come quello di Prokofev, che purtroppo qui riceve un’esecuzione un po’ piatta: solo la Gavotte ha la leggerezza che manca al resto. Gli altri due pezzi rari sono comunque un’ottima consolazione.
Mark Pullinger, Gramophone
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