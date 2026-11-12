La voce impetuosa di Bono, la chitarra cristallina di The Edge, il basso melodico di Adam Clayton e la batteria energica di Larry Mullen Jr. sono da sempre il marchio degli U2. Ma la band ha attraversato stili diversi, affidandosi a produttori come Brian Eno, Steve Lillywhite e Ryan Tedder. Dopo anni di silenzio seguiti a Songs of experience (2017), il gruppo torna con Carnaval de luz, anticipato da due ep. Prodotto da Jacknife Lee, il disco ripercorre sonorità già esplorate, senza trovare una direzione precisa. Brani come Silencio cedono a un pop enfatico, mentre La reina recupera la forza melodica dei momenti migliori. Altrove arrangiamenti suggestivi convivono con testi deboli e ritornelli poco convincenti. Il brano conclusivo, Torn, è un duetto con Dolly Parton: è la seconda volta che gli U2 chiudono un album con la voce di una leggenda del country (Johnny Cash cantava The wanderer, ultimo pezzo di Zooropa del 1993). È un commovente congedo di Parton, scomparsa ad agosto, che canta con il suo caratteristico calore, ma la sua presenza accentua il carattere casuale di Carnaval de luz nel suo insieme. Non c’è nulla che tenga insieme il disco, manca la sensazione di un’opera coerente. Dopo tanta attesa, forse gli U2 avrebbero dovuto selezionare i dieci brani migliori tra i circa ventiquattro pubblicati quest’anno e rielaborarli ulteriormente per dare un senso compiuto a questo album.
Mark Richardson, The Wall Street Journal
La voce impetuosa di Bono, la chitarra cristallina di The Edge, il basso melodico di Adam Clayton e la batteria energica di Larry Mullen Jr. sono da sempre il marchio degli U2. Ma la band ha attraversato stili diversi, affidandosi a produttori come Brian Eno, Steve Lillywhite e Ryan Tedder. Dopo anni di silenzio seguiti a Songs of experience (2017), il gruppo torna con Carnaval de luz, anticipato da due ep. Prodotto da Jacknife Lee, il disco ripercorre sonorità già esplorate, senza trovare una direzione precisa. Brani come Silencio cedono a un pop enfatico, mentre La reina recupera la forza melodica dei momenti migliori. Altrove arrangiamenti suggestivi convivono con testi deboli e ritornelli poco convincenti. Il brano conclusivo, Torn, è un duetto con Dolly Parton: è la seconda volta che gli U2 chiudono un album con la voce di una leggenda del country (Johnny Cash cantava The wanderer, ultimo pezzo di Zooropa del 1993). È un commovente congedo di Parton, scomparsa ad agosto, che canta con il suo caratteristico calore, ma la sua presenza accentua il carattere casuale di Carnaval de luz nel suo insieme. Non c’è nulla che tenga insieme il disco, manca la sensazione di un’opera coerente. Dopo tanta attesa, forse gli U2 avrebbero dovuto selezionare i dieci brani migliori tra i circa ventiquattro pubblicati quest’anno e rielaborarli ulteriormente per dare un senso compiuto a questo album.
I Django Django sono in giro dal 2009 ma è solo con questo ultimo album, il sesto, che hanno deciso di aprirsi al cambiamento. Hanno accantonato buona parte dell’elettronica e si sono diretti verso un folk rock più rilassato. Le canzoni sono caratterizzate ampiamente dalla chitarra acustica di Vincent Neff e a volte manca del tutto la batteria. È uno stile che dona molto alla band londinese, con un’atmosfera generale che si nutre di sogni e misteri. Il quartetto procede con gentilezza e gusto per la melodia costruendo un road movie immaginario, non lineare, ma che potrebbe essere legato alla mitica città del Wisconsin che dà il titolo all’album. In alcuni momenti però il ritmo si rinvigorisce, come con le percussioni vibranti di Year of the snake o Cameos, che ricorda i Byrds al loro meglio. I Django Django hanno provato nuove strade e hanno sperimentato senza diventare troppo cervellotici, realizzando un’ottima aggiunta al loro catalogo.
Guy Oddy, The Arts Desk
L’ultimo omaggio di Daniil Trifonov alle Americhe – dopo un volume dedicato a Gershwin, Corigliano, Bates e altri – sorprende per il suo sincretismo stilistico, affiancando opere contemporanee eccentriche come la Sonata andina di Gabriela Lena Frank (che richiede al pianista di battere le mani e vocalizzare) a Villa-Lobos o a Cuadros del sur di Osvaldo Golijov. Cuadros è un viaggio musicale dai Caraibi alle Ande attraverso i suoni di tutto il continente. Il legame personale del pianista esalta queste esecuzioni, perfezionate durante il lockdown, causato dalla pandemia, di Trifonov nella Repubblica Dominicana, paese d’origine di sua moglie: è emozionante ascoltarlo mentre si muove con disinvoltura nell’arrangiamento di Gonzalo Grau del samba Aquarela do Brasil, nel susseguirsi delle melodie leggere come piume di Bullumba Landestoy in El vals de Santo Domingo o nella più sottile Dança negra di Mozart Camargo Guarnieri. Come Stephen Hough e Marc-André Hamelin, Trifonov si rifà anche all’antica tradizione dei pianisti-compositori. Il suo Tango evoca la passione malinconica del genere prima di svilupparsi in una fantasticheria dai ritmi incrociati in stile chopiniano, mentre la sua trascrizione di Suntan di Michel Camilo si avventura nel gospel. È tutto un veicolo promozionale strepitoso per questo repertorio.
Claire Jackson, Gramophone
Inserisci email e password per entrare nella tua area riservata.
Non hai un account su Internazionale?Registrati