I Django Django sono in giro dal 2009 ma è solo con questo ultimo album, il sesto, che hanno deciso di aprirsi al cambiamento. Hanno accantonato buona parte dell’elettronica e si sono diretti verso un folk rock più rilassato. Le canzoni sono caratterizzate ampiamente dalla chitarra acustica di Vincent Neff e a volte manca del tutto la batteria. È uno stile che dona molto alla band londinese, con un’atmosfera generale che si nutre di sogni e misteri. Il quartetto procede con gentilezza e gusto per la melodia costruendo un road movie immaginario, non lineare, ma che potrebbe essere legato alla mitica città del Wis­consin che dà il titolo all’album. In alcuni momenti però il ritmo si rinvigorisce, come con le percussioni vibranti di Year of the snake o Cameos, che ricorda i Byrds al loro meglio. I Django Django hanno provato nuove strade e hanno sperimentato senza diventare troppo cervellotici, realizzando un’ottima aggiunta al loro catalogo.

Guy Oddy, The Arts Desk