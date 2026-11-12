Per il suo trentatreesimo compleanno, Condor ha un desiderio molto semplice: festeggiare in un McDonald’s con un Big Mac. A rendere insolita la richiesta è il contesto: Condor è il nome in codice di un soldato latinoamericano che combatte nella contraerea anti-russa sulle trincee in Ucraina. Non ci sono cifre ufficiali, ma si stima che ci siano almeno ventimila soldati arruolati nell’esercito ucraino che sono arrivati come volontari da altri paesi, di cui almeno tremila dall’America Latina. Alcuni sono stati attratti semplicemente dallo stipendio, che equivale a circa tremila dollari statunitensi al mese; altri, in particolare ingegneri informatici e appassionati di software, sono stati richiamati dalla possibilità d’interagire con la tecnologia del conflitto; altri ancora hanno visto nel mito della guerra e della resistenza la possibilità di riscattare una vita maschile insoddisfacente, tra delusioni d’amore e carriere senza futuro. Per Condor, addirittura, a motivare i tre anni di combattimento in trincea è l’ispirazione poetica: intrappolato in una vita noiosa nel suo paese, non riusciva più a comporre poesie, mentre l’adrenalina del combattimento e la vita fianco a fianco di compagni che rischiano di morire ogni giorno l’ha riportato a scrivere. Questo reportage in quattro puntate sui soldati latinoamericani volontari in Ucraina è disponibile in inglese e in spagnolo.