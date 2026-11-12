Una striscia di verde attraversa la città di Taiz, negli altopiani sudoccidentali dello Yemen. Vista da una delle colline rocciose che circondano la città, fa pensare al timido tentativo di un urbanista di realizzare un parco. A uno sguardo più ravvicinato, però, si nota che a rompere la monotonia beige dei blocchi di cemento sono grovigli di alberi e cespugli cresciuti su strade dilaniate dai colpi di artiglieria: è la terra di nessuno, dove la natura ha riconquistato un luogo diventato troppo letale per la vita umana. “L’edificio distrutto laggiù è l’inizio della linea del fronte”, mi aveva detto anni fa, nel corso del mio ultimo soggiorno in città, Abdulmalek al Rabadi, funzionario delle Nazioni Unite che lavorava per consentire l’accesso degli aiuti umanitari. Affacciati da un palazzo con i lati esterni distrutti dai razzi, guardavamo verso un territorio controllato dal gruppo di ribelli noti come huthi. Ci avevano detto di non indicare: i nostri gesti avrebbero potuto attirare i proiettili di un cecchino. “Non ci vive nessuno”, aveva aggiunto Al Rabadi.

Taiz si sviluppa in una conca circondata da colline che tutte le fazioni del decennale conflitto yemenita hanno più volte tentato di conquistare, perdendole, riconquistandole e perdendole di nuovo. Dall’aprile del 2015 la città è divisa da una linea del fronte che separa i combattenti huthi nel nord da un’accozzaglia di milizie, brigate e gruppi armati nel sud; quasi tutte le parti in conflitto in momenti diversi hanno cercato di bloccare le strade che portano i rifornimenti verso Taiz. L’assedio è il più lungo della storia moderna: venti volte quello di Stalingrado, tre più di Sarajevo (e supera di un anno perfino l’assedio di Troia).

Dal 2014, quando gli huthi presero il potere e l’Arabia Saudita rispose con gli attacchi aerei, le fazioni in conflitto hanno quasi cancellato lo Yemen. L’Iran ha rafforzato il suo sostegno agli huthi, mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno armato e appoggiato varie milizie che periodicamente si spacciano per il “governo internazionalmente riconosciuto” del paese e altrettanto spesso si scontrano tra loro per contendersi territori. È difficile ottenere dati, ma nel 2018 Save the children stimava che circa 85mila bambini sotto i cinque anni erano morti di fame nel conflitto e nel 2021 l’Onu prevedeva che, se la guerra fosse proseguita fino alla fine dell’anno, circa 154mila persone sarebbero state uccise nei combattimenti e altre 223mila sarebbero morte di fame e altre malattie prevenibili come colera e difterite. Da allora, il conflitto è andato avanti per quasi altri cinque anni. Il bilancio effettivo di questa guerra probabilmente è molto più alto, ma non ci sono stime aggiornate e autorevoli al livello nazionale, perché non esistono più sistemi per il conteggio delle vittime.

Anche se l’Arabia Saudita e gli Emirati sono formalmente alleati, i loro interessi nello Yemen sono divergenti e dall’inizio della guerra hanno sostenuto formazioni diverse con obiettivi diversi. Per esempio, per i sauditi è inaccettabile che quelle appoggiate da Abu Dhabi abbiano preso parte alle iniziative secessionistiche del sud del paese. D’altra parte, gli Emirati spesso non hanno gradito il sostegno dato dai sauditi a fazioni considerate vicine ai Fratelli musulmani e ad altre organizzazioni islamiste. Lo scorso inverno il Consiglio di transizione del sud (Cts), una coalizione di gruppi politici e milizie appoggiata dagli Emirati, ha preso il potere nelle zone meridionali del paese. Le milizie sostenute dai sauditi – tra cui una nuova chiamata Scudo nazionale, formata appositamente per contrastare il Cts – hanno contrattaccato, prendendo il controllo della sicurezza delle frontiere in alcuni porti e aeroporti cruciali. Verso la fine di dicembre le forze saudite hanno bombardato un carico di armi da Abu Dhabi sostenendo che fosse destinato al Cts. Gli Emirati allora si sono ritirati dal paese e il Cts, una delle forze più efficaci nel contrasto agli huthi, è rimasto isolato.

Un collo di bottiglia

Dalle loro montagne nel nord gli huthi hanno osservato gli sviluppi e hanno pianificato la loro mossa successiva. Fin dai primi mesi dell’offensiva israeliana a Gaza, seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, il gruppo ha periodicamente lanciato missili a lungo raggio e droni verso Israele. Inoltre ha tenuto in ostaggio la navigazione nel mar Rosso nel nome della causa palestinese, innescando i bombardamenti di Stati Uniti, Regno Unito e Israele. Quando Stati Uniti e Israele sono entrati in guerra contro l’Iran all’inizio di quest’anno, gli huthi hanno stretto un accordo con Washington, impegnandosi a non attaccare le navi statunitensi nel mar Rosso (però hanno bombardato Israele a sostegno dell’alleato iraniano).

La geografia dello Yemen è la sua fortuna e la sua dannazione: lo stretto di Bab el Mandeb, che lo separa dall’Africa orientale, si trova sul versante opposto della penisola arabica rispetto allo stretto di Hormuz ed è un collo di bottiglia cruciale per il trasporto globale. Nel 2015 gli huthi riuscirono a controllarlo per un certo periodo, finché un’offensiva sostenuta dagli Emirati li respinse più a nord lungo la costa e vi stabilì un feudo per Tareq Saleh, nipote del defunto dittatore dello Yemen Ali Abdullah Saleh.

Il suo dominio è durato fino al settembre scorso, quando gli huthi sono usciti dalle loro roccaforti sulle montagne e hanno lanciato un’avanzata fulminea lungo la costa occidentale del paese. L’11 settembre avevano già conquistato la città di Mokha e preso il controllo della sponda yemenita dello stretto, una vasta porzione di territorio da cui ora sono in grado di colpire il trasporto marittimo internazionale. Le forze saudite e yemenite sostengono di aver riconquistato diverse aree intorno allo stretto, ma gli huthi negano di aver perso terreno. Alla fine di settembre, inoltre, hanno ripreso l’offensiva su Taiz. I combattimenti hanno provocato centinaia di morti e una spirale di sofferenze che per i civili yemeniti appare senza fine.

Fino alla recente offensiva degli huthi, i contorni del conflitto yemenita erano rimasti congelati per circa un decennio. D’altronde, le profonde fratture alla base delle ostilità esistevano da molto prima che scoppiasse la guerra attuale. Nel 1918 il regno mutawakkilita dello Yemen, nel nord del paese, diventò indipendente con il crollo dell’impero ottomano e a governarlo arrivò un imam di Sanaa, la capitale. I britannici, attraverso un mosaico di emirati fedeli a Londra, controllavano il sud dalla loro colonia di Aden, un porto di grande importanza da quando era stato aperto il canale di Suez nel 1869.

Gli anni sessanta furono un periodo di conflitto sia nel nord sia nel sud. Nel 1962 un colpo di stato rovesciò l’imam a Sanaa e diede inizio a una brutale guerra civile tra le forze repubblicane sostenute dall’Egitto e gli insorti appoggiati da sauditi e britannici, schierati con il monarca deposto. I guerriglieri fedeli all’imam (molti dei quali provenivano dalle stesse comunità tribali zaidite degli altopiani settentrionali che oggi formano la base degli huthi) furono così efficaci che Gamal Abdel Nasser, presidente egiziano fieramente anticolonialista, si lamentò con l’ambasciatore statunitense dicendo che lo Yemen era diventato “il suo Vietnam”.

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Quando la guerra nel nord volgeva al termine, gli yemeniti del sud ottennero l’indipendenza dal Regno Unito e fondarono lo stato socialista dello Yemen del Sud, esistito dal 1967 fino al 1990, anno in cui il paese fu unificato sotto Saleh. Se si guarda alla mappa oggi, le aree controllate dagli huthi corrispondono in gran parte ai vecchi confini dello Yemen del Nord.

Sostenitori degli huthi a Sanaa, il 17 luglio 2026 ( Mohammed Huwais, Afp/Getty )

Alleati inaffidabili

Negli anni successivi gli Stati Uniti presero il posto del Regno Unito come principale potenza occidentale a interferire nello Yemen. Il libro The Yemen model (Il modello Yemen), di Alexandra Stark, politologa dell’istituto di ricerca statunitense Rand corporation, chiarisce come decenni di politiche statunitensi abbiano creato le condizioni per una guerra che ha distrutto lo stato che avrebbero dovuto consolidare. Stark analizza la strategia dell’amministrazione di George W. Bush, che appoggiò la dittatura di Saleh. In cambio, Saleh lasciò ampio margine di manovra alle forze speciali statunitensi per compiere le loro missioni con l’obiettivo di eliminare Al Qaeda, il gruppo jihadista che negli anni novanta si era radicato nello Yemen.

I fondi per questa campagna provenivano da una normativa emanata nel 2005 nell’ambito del bilancio annuale per la difesa, che concedeva alle forze armate ampi margini per finanziare missioni di “addestramento ed equipaggiamento” con finalità di antiterrorismo, senza un grande controllo del congresso. Nei dieci anni successivi furono spesi in questo modo circa 400 milioni di dollari nello Yemen. Ma quello che appariva come un approccio piuttosto indiretto al terrorismo, in realtà stava convogliando il denaro verso alleati inaffidabili.

Alla metà degli anni duemila una milizia legata alla famiglia Al Huthi, radicata nel nord dello Yemen, aveva deciso di imbracciare le armi contro Saleh. Il gruppo, ispirato da un movimento di rinnovamento religioso, era indignato per quella che considerava un’usurpazione delle sue terre compiuta dagli yemeniti sunniti tornati nel paese dopo essere emigrati altrove in Medio Oriente. Era formato da musulmani sciiti zaiditi e si richiamava ai rivoluzionari sciiti iraniani (anche Saleh era zaidita ma non rigidamente settario: alcune potenti personalità del suo governo erano sunnite). Per Saleh, gli affiliati di questa organizzazione – che si facevano chiamare Ansar Allah, i partigiani di dio, ma presto divennero noti come huthi – erano lo spauracchio perfetto, e ne approfittò chiedendo ulteriori risorse per combatterli. I sostenitori di questa strategia antiterrorismo, scrive Stark, non considerarono il “rischio morale” che ne conseguiva: il governo di Saleh, infatti, era incentivato a non mettere fine al terrorismo ma a perpetuarlo così da poter continuare a ricevere aiuti statunitensi.

Dopo l’insediamento di Barack Obama, che aveva promesso di ridurre il coinvolgimento statunitense in Medio Oriente, la sua squadra per la sicurezza nazionale celebrò quello che a Washington era noto come il “modello Yemen”, un “approccio a minor impatto”, osserva Stark, che consisteva nel lanciare droni contro i gruppi terroristici usando quella che un funzionario definì “localizzazione dinamica dei bersagli basata su informazioni d’intelligence”. Per farlo, gli Stati Uniti erano disposti a collaborare con il brutale e corrotto esercito yemenita e perfino con truppe russe, come mi disse un ex traduttore dei servizi segreti ad Aden. Questa strategia, inoltre, sottostimava ampiamente il numero di civili uccisi negli attacchi, arrivando a classificare “come combattenti tutti i maschi in età militare nella zona attaccata”, secondo quanto riportato dal New York Times. Come sottolinea Stark, ogni civile morto ha avuto l’effetto di radicalizzare gli yemeniti sia contro gli Stati Uniti sia contro il loro stesso governo. Nel 2009 le fazioni yemenite e saudite di Al Qaeda si unirono formando un gruppo ancora più potente e pericoloso.

Ma tutti gli aiuti del mondo non sarebbero bastati a placare il malcontento popolare nei confronti di Saleh, che alla fine del 2011 fu costretto a lasciare il potere da una coalizione eterogenea che comprendeva attivisti, studenti e ribelli come gli huthi. Seguì un periodo carico di speranza, in cui yemeniti di diversa estrazione sociale, dagli huthi ai separatisti del sud, dalle organizzazioni di donne ai gruppi della società civile, si incontrarono all’hotel Mövenpick di Sanaa per una conferenza di dialogo nazionale. All’inizio del 2014 la maggior parte di loro approvò una tabella di marcia per la stesura di una nuova costituzione, ma gli huthi rifiutarono alcune clausole, in particolare quella che prevedeva una ridefinizione dei confini delle province che li avrebbe privati dell’accesso al mare. Qualche mese dopo presero d’assalto Sanaa.

Intreccio di rivalità

I sauditi temevano la presenza di un possibile alleato iraniano sul loro confine meridionale e nel 2015 una coalizione guidata da Riyadh con la partecipazione degli Emirati cominciò a bombardare lo Yemen. “Il ‘modello Yemen’ per l’antiterrorismo era stato presentato come un successo”, scrive Stark, “ma non è riuscito a prevedere, né tanto meno a impedire, lo scoppio della guerra”.

Nella primavera del 2015 gli huthi dilagarono a sud, da Sanaa verso Aden. La loro violenta avanzata si lasciò alle spalle palazzi, fabbriche e ville distrutte dalle bombe. Molte di quelle rovine oggi ospitano l’enorme popolazione di sfollati della città. Secondo la più recente stima dell’Onu sarebbero 280mila nel centro di Aden e nei suoi dintorni, circa un quarto della popolazione dell’area. Come Saleh, gli huthi giustificarono la loro offensiva affermando che stavano conducendo operazioni antiterrorismo contro gli affiliati locali del gruppo Stato islamico (Is) e di Al Qaeda.

Sia gli Emirati sia l’Arabia Saudita erano interessati a contrastare l’Iran, ma apparve subito evidente che il loro intervento aveva un altro obiettivo: consolidare il proprio dominio in Medio Oriente. Entrambi i paesi operavano tramite intermediari. Nelle zone dello Yemen controllate dal governo i sauditi usavano il partito Islah, legato ai Fratelli musulmani, per portare avanti i loro interessi. Alcune figure di spicco a Riyadh avanzarono perfino l’idea di costruire un canale nei deserti meridionali dell’Arabia Saudita e dello Yemen orientale per aggirare lo stretto di Hormuz. L’intermediario preferito degli Emirati Arabi Uniti nel sud del paese era il Cts, che spesso si scontrava con Islah e altri gruppi sostenuti dall’Arabia Saudita. L’emirato di Dubai da tempo sosteneva un approccio meno aggressivo e più orientato agli affari, mentre l’allora principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, era favorevole a una politica estera più muscolare, che prevedeva di usare la forza per espandere una rete di basi strategiche intorno al mar Rosso e in Nordafrica. Alla fine ha prevalso la posizione di Bin Zayed, e gli Emirati hanno cercato di costruire il loro impero regionale.

Tutte le parti hanno commesso crudeltà. I sauditi hanno bombardato le infrastrutture yemenite provocando carestie ed epidemie

L’equilibrio di potere negli Emirati si spostò nel 2008, quando Abu Dhabi salvò Dubai durante la crisi finanziaria globale. Alexandra Stark sostiene che nello Yemen gli Emirati hanno seguito una logica di “prevenzione delle minacce”, rischiando di sottovalutare la portata del loro coinvolgimento: sono stati loro, infatti, a lanciare la maggior parte delle missioni di terra che hanno sottratto territorio agli huthi (in alcuni casi impiegando combattenti legati alle milizie genocidarie sudanesi janjaweed). Le loro ambizioni, inoltre, sono spesso entrate in contrasto con quelle di Riyadh, come è accaduto con lo strategico arcipelago yemenita di Socotra, dove Abu Dhabi ha provato a rafforzare il suo controllo sugli accessi al mar Rosso.

Di fronte a questo complesso intreccio di guerre e rivalità regionali sovrapposte, l’amministrazione Obama si ritrovò lacerata tra l’attenzione ai diritti umani, i rapporti con gli alleati del Golfo e l’accordo sul nucleare che stava negoziando con l’Iran. Ma ben presto appoggiò l’intervento a guida saudita. La Casa Bianca di Obama fornì a Riyadh rifornimenti aerei e armi, decidendo di revocare la vendita di missili con guida di precisione solo quando diventò chiaro che i bombardamenti stavano uccidendo e mutilando un gran numero di civili e prendevano di mira le infrastrutture civili (senza però smettere di sostenere l’Arabia Saudita). “C’è l’impronta statunitense su ogni vita civile persa nello Yemen”, disse nel 2016 il senatore democratico Chris Murphy, tra i più tenaci oppositori della guerra. “Anche se sono i sauditi a sganciare le bombe dai loro aerei, non potrebbero farlo senza di noi”.

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Quando Donald Trump arrivò al potere nel 2017, la sua amministrazione mostrò un disinteresse totale per i diritti umani nello Yemen. Quell’anno, durante una visita in Arabia Saudita, Trump accolse con entusiasmo la prospettiva di collaborare con i sauditi, rafforzando la condivisione di intelligence e annunciando presunti contratti per la vendita di armi a Riyadh per un valore di 110 miliardi di dollari (in realtà era una cifra ambiziosa: le forze armate saudite in seguito ne hanno chiesta una minima parte). L’atteggiamento totalmente permissivo di Trump nei confronti dei sauditi rivelò una verità più profonda sul rapporto di Washington con lo Yemen, che spiega il fallimento catastrofico del suo intervento nel paese: i politici statunitensi non hanno mai messo al centro delle loro decisioni l’interesse per gli yemeniti. Gli Stati Uniti hanno invece scelto di sostenere una schiera di alleati poco raccomandabili per combattere gli huthi, anche quando hanno cominciato ad accumularsi prove del fatto che la maggior parte di loro mirava a prolungare il conflitto per interessi personali.

Arresti e violazioni

Gli huthi, che fino al 2015 erano stati una milizia regionale, erano tra quei gruppi che avrebbero preferito combattere fino alla morte piuttosto che cedere il controllo; i loro leader, dopotutto, avevano prosperato solo nei periodi di guerra. A Sanaa, una città di palazzi in mattoni e torri di gesso bianco, istituirono un regime imposto con la crudeltà e le torture, sostituendo gli oppressori che un tempo avevano combattuto. Lo finanziarono con miliardi di dollari derivanti dal traffico di armi, carburanti e stupefacenti e cominciarono a costruire un’economia alternativa che permetteva alle aziende vicine a loro di ottenere un accesso privilegiato a licenze, esenzioni fiscali e appalti. Chi osava metterne in discussione il potere diventava un bersaglio. Nel 2017 gli huthi arrestarono a Sanaa il giornalista Hisham al Omeisy, che aveva denunciato gli espropri e gli sfollamenti forzati. Al Omeisy mi ha raccontato di essere stato rinchiuso in isolamento in una prigione segreta. Gli arresti e gli abusi continuano ancora: a dicembre gli huthi hanno sequestrato dieci dipendenti delle Nazioni Unite e li hanno accusati di spionaggio – accuse respinte dall’Onu – e da maggio del 2024 hanno arrestato decine di operatori umanitari ed esponenti della società civile yemeniti.

Tutte le parti hanno commesso crudeltà. I sauditi hanno bombardato le infrastrutture yemenite provocando carestie di massa ed epidemie. Nel frattempo gli Emirati pagavano dei mercenari per compiere uccisioni mirate di politici ritenuti non abbastanza vicini alla loro causa. Nel 2020 ad Aden ho visto uomini in passamontagna saltare giù da un furgone del Cts armato di mitragliatrice, buttare due giovani giù da un’auto vicina, legarli e gettarli nel loro veicolo. “Sono unità dell’antiterrorismo”, mi ha detto il mio autista. “Girano a volto coperto perché arrestano gli affiliati di Al Qaeda e potrebbero essere presi di mira”.

Quando ho visitato Taiz nel dicembre di quell’anno le conseguenze di più di cinque anni di guerra erano evidenti, sia nella crisi umanitaria sempre più grave sia nel consolidamento del dominio huthi. Nella scuola Al Rahma le lezioni si svolgevano mentre lì vicino esplodevano i colpi dei mortai. In uno degli ospedali un ordigno aveva centrato in pieno una sala operatoria. Un bambino di undici anni di nome Mohammad Gamil mi ha mostrato il groviglio di tagli e chiazze di pelle scolorita sulla sua gamba: un anno prima era stato ferito da un colpo di mortaio vagante. “La mia gamba era ridotta a brandelli”, mi ha raccontato. “Fa ancora male. Diventando grande, la mia gamba sinistra rimane della stessa lunghezza mentre quella destra cresce”. Wasim, un combattente di 22 anni che apparteneva a un gruppo antihuthi, mi ha raccontato che i miliziani inizialmente erano “spavaldi, perché erano numerosi e ben armati”, ma poi avevano cominciato a usare bambini soldato a causa delle perdite subite dalle loro truppe. “Combattevamo contro bambini che avevano tra gli undici e i quindici anni”.

Mentre la violenza dilagava, gli Emirati e i loro alleati del Cts consolidavano il controllo sul sud del paese, tanto che alcuni esponenti della società civile yemenita hanno accusato il paese del Golfo di voler dividere in due lo Yemen. Anche se non c’era praticamente alcun rischio che gli huthi potessero prendere il controllo di Socotra, nell’aprile del 2018 più di cento soldati emiratini atterrarono all’aeroporto dell’isola con carri armati, artiglieria e veicoli corazzati (il governatore dell’arcipelago, Ramzi Mahrous, denunciò “un’invasione” emiratina). Nel 2020 arrivarono a Socotra anche le forze del Cts, che presero il potere e mandarono Mahrous in esilio. Il Cts cercò di presentare questa azione come essenziale per la sicurezza regionale. Ma quasi tutti la videro per quel che era: una manovra di potere in piena regola.

Quando sono andato a Socotra nel 2023, fuori dell’aeroporto si aggiravano i veicoli militari degli Emirati, mentre lungo l’autostrada alcuni graffiti esaltavano il sultanato di Mahra, un piccolo regno durato alcune centinaia di anni che comprendeva Socotra e una porzione dello Yemen continentale. I voli turistici da Abu Dhabi erano ripresi, portando molti visitatori ad ammirare la straordinaria biodiversità di Socotra. Un uomo ferito nei combattimenti sulla terraferma mi ha detto di essere grato agli Emirati per avergli dato una casa a Socotra, in una delle tante nuove costruzioni prefabbricate.

Con Trump gli Stati Uniti sono tornati all’avventurismo in Medio Oriente, dimostrando che Washington non ha imparato la lezione

Durante la mia permanenza un pilota mi ha detto di aver volato con un agente dell’intelligence emiratina per ispezionare un sito sulla remota isola di Abd al Kuri in cui gli Emirati stavano costruendo una pista di atterraggio. Fonti del governo di Abu Dhabi hanno affermato che la loro presenza a Socotra aveva finalità umanitarie. Ma all’inizio del 2025 l’Associated Press ha pubblicato alcune immagini satellitari in cui si vedeva la costruzione della base di cui mi aveva parlato il pilota, accanto a cumuli di terra disposti a formare le parole “I love Uae”. Gli analisti hanno ipotizzato che, insieme alla schiera di altre basi in tutto il Corno d’Africa, quella di Al Kuri servirebbe agli Emirati a proiettare il loro potere sulla via d’accesso meridionale al mar Rosso. Queste infrastrutture sono inoltre utili a trasportare beni come l’oro, che i commercianti emiratini importano sempre più dall’Africa orientale e centrale, dove i profitti di questo traffico spesso alimentano conflitti come la guerra civile sudanese.

Quando ero stato ad Aden nel 2020, governava il Cts, e sebbene la città fosse preda della criminalità organizzata si percepivano più calma e normalità rispetto ad altre città yemenite. “Ad Aden abbiamo dimostrato che anche da soli siamo in grado di gestire bene le cose”, mi aveva detto Lutfi Shatara, uno dei fondatori del Cts. Ma era un’esagerazione: nel 2025 lo sfacelo dei servizi pubblici cittadini era arrivato a un punto tale che l’elettricità mancava anche per venti ore al giorno, l’acqua arrivava solo a intermittenza e le forniture di carburante erano rarissime. “Ci stiamo consumando lentamente”, ha detto un abitante all’agenzia di stampa cinese Xinhua, “come se la vita stessa ci punisse per il fatto di essere rimasti vivi”.

Molte delle persone fuggite dalla violenza diffusa nel paese sono finite ad Aden. Mansour e Afrah, due sfollati che ho incontrato in città, vivevano con i loro otto figli in una baracca di mattoni in periferia, in una zona piena di altre persone come loro. Venivano da Al Hodeida, porto sul mar Rosso dove gli huthi “usavano noi come scudi umani e le nostre case come basi”, ha detto Afrah. Entrambi erano senza lavoro, non avevano nulla da mangiare e i bambini non andavano a scuola. “Ormai posso solo raccogliere bottiglie di plastica e venderle a chi le ricicla”, ha aggiunto Mansour. Erano costretti a frugare tra gli avanzi dei ristoranti. “Il più delle volte i miei figli soffrono la fame”.

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Per quanto danneggiati, Aden e il suo porto sono ancora un bottino ambito per i belligeranti dello Yemen. Circa un anno fa il Cts ha fatto il passo più lungo della gamba conquistando tutti gli otto governatorati del sud. In risposta l’Arabia Saudita ha ordinato al consiglio di lasciare la regione e gli Emirati, per paura di un conflitto più ampio, hanno aiutato il leader del Cts a fuggire ad Abu Dhabi. Anche a Socotra a gennaio i soldati emiratini hanno fatto le valigie e se ne sono andati. “Sull’isola non è rimasto niente di quello che era legato agli Emirati”, mi ha detto un abitante. Oggi i voli non arrivano più da Abu Dhabi, ma da Jedda, porto saudita sul mar Rosso. L’abitante dice di non sapere se anche l’aeroporto di Abd al Kuri sia stato abbandonato: “Nessuno sa cosa sta succedendo”.

Un punto di distribuzione dell’acqua a Taiz, il 20 ottobre 2026 ( Afp/Getty )

All’inizio di gennaio il consiglio presidenziale, sostenuto dai sauditi, ha preso il controllo di Aden e il Cts è stato ufficialmente sciolto, anche se è difficile immaginare che il movimento per l’indipendenza del sud, ben armato e organizzato, rinuncerà a un sogno che nutre da trent’anni. Che sia sotto il controllo saudita o degli Emirati, il futuro di Aden appare sconfortante. Dopo undici anni di guerra il sud dello Yemen, ormai esausto, è uno stato vassallo in frantumi. Della vita dei suoi abitanti non importa quasi a nessuno.

Lo stesso si può dire per il resto del paese, dove l’intervento straniero – che sia delle potenze occidentali, della coalizione a guida saudita o degli iraniani – ha scatenato violenze che nessuno è stato in grado di contenere. Appena eletto, Joe Biden tentò la strada della diplomazia. Timothy A. Lenderking, il suo inviato per lo Yemen, disse di aver usato “aggressivamente” alcuni canali informali per negoziare con gli huthi. Quello fu il periodo in cui Washing­ton s’impegnò di più per mettere fine alla guerra. Ma anche se l’approccio di Lenderking riuscì temporaneamente a ridurre le violenze e ad aprire dei corridoi per gli aiuti, il conflitto proseguì e la crisi umanitaria si aggravò. Durante la presidenza di Biden il congresso approvò vendite di armi per circa dieci miliardi di dollari all’Arabia Saudita. Poi, alla fine del 2023, gli huthi cominciarono a lanciare missili contro Israele e a colpire le petroliere in transito nel mar Rosso, per rappresaglia, dicevano, contro l’offensiva a Gaza. Biden rispose attaccando i bersagli huthi.

Nel corso della sua storia lo Yemen ha sempre frustrato le aspettative dei suoi aspiranti dominatori, stranieri e locali. All’inizio della guerra il governo saudita aveva promesso all’amministrazione Obama che sarebbe finita “in sei settimane”, e i funzionari statunitensi lo ripetevano senza sosta ai mezzi d’informazione. Più di dieci anni dopo la guerra continua e l’Arabia Saudita ne ha ricavato poco. Armare alleati brutali, come hanno fatto tutti i principali soggetti esterni al conflitto, non ha migliorato la sicurezza di nessuno: né dell’Arabia Saudita o degli Emirati, né degli Stati Uniti o dell’Iran, e sicuramente non dello Yemen. Da quando è cominciata la guerra, da milizia rurale gli huthi si sono trasformati in un’organizzazione capace di attaccare infrastrutture civili e militari in tutta la regione, da Israele a Jedda, fino ai fondamentali giacimenti petroliferi di Abqaiq nell’est dell’Arabia Saudita. I politici di Washing­ton hanno osservato la spirale discendente della guerra ma sono riluttanti a frenare i loro alleati del Golfo.

Tornare al dialogo

Chi studia il paese è convinto che la risposta ai mali dello Yemen non siano altre bombe, proiettili e morte, bensì la diplomazia, cioè tornare al processo di dialogo cominciato dopo la caduta di Saleh, placando le tensioni e prendendo sul serio gli interessi di tutte le parti in campo. Ma con Trump gli Stati Uniti sono tornati all’avventurismo in tutto il Medio Oriente, dimostrando che Washington non ha imparato la lezione. Così come non l’hanno imparata gli altri stati arabi che hanno cercato di intervenire. Dopo l’insediamento di Trump nel 2025, gli Stati Uniti hanno lanciato per due mesi una serie di attacchi aerei contro gli huthi. Quando questi hanno accettato di non prendere di mira il trasporto marittimo, Trump ha concesso loro un po’ di tregua. Secondo alcune notizie, alla metà di settembre l’ae­ronautica statunitense stava per bombardare il gruppo ma Trump ha fermato tutto all’ultimo momento, probabilmente preoccupato di aprire un altro fronte in Medio Oriente, mentre si trascina la sua impopolare guerra contro l’Iran.

Rimasti scottati dall’intervento saudita all’inizio di quest’anno gli alleati degli Emirati, compreso quello che resta del Cts, non stanno partecipando alla nuova battaglia contro gli huthi. Le forze saudite e yemenite ora stanno tentando da sole di cacciare gli huthi, una missione in cui hanno già fallito in passato, quando potevano contare anche sul sostegno di numerosi alleati. In una dichiarazione trasmessa dall’agenzia di stampa saudita a settembre il più importante leader religioso dell’Arabia Saudita, il grande mufti Sheikh Saleh bin Fawzan al Fawzan, ha affermato che i soldati che combattono nello Yemen “stanno seguendo le orme dei compagni del profeta”. Il mufti è nominato dallo stato e secondo gli analisti questa mossa servirebbe a consolidare il consenso per una guerra più ampia, ma vale la pena chiedersi se l’Arabia Saudita persegua ancora un obiettivo concreto nello Yemen al di là del semplice mantenimento dello status quo.

Gli huthi, da parte loro, se la stanno cavando bene, come hanno sempre fatto. Dalla metà di settembre hanno lanciato una raffica di missili su Riyadh e sugli impianti petroliferi sauditi. Ora si preparano a serrare i ranghi e a conquistare altri territori. La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che senza un ritorno del Cts o nuovi bombardamenti statunitensi sugli huthi, potrebbero servire mesi per cacciarli dalle loro posizioni fortificate.

Come sempre, è la popolazione yemenita a soffrire di più. Oltre 300mila persone sono fuggite dopo l’avanzata degli huthi di inizio settembre, facendo salire a quasi cinque milioni il numero di sfollati nel paese. Secondo l’Onu, la situazione sta peggiorando di ora in ora. Eppure, sembra che nella comunità internazionale non ci sia mai stata così poca volontà di seguire la via diplomatica, che offrirebbe la migliore occasione di salvare lo Yemen da altre bombe, violenze e sofferenze. ◆ fdl

Nicolas Niarchos è un giornalista statunitense. È stato inviato in Africa, Medio Oriente, Europa e Americhe per il New Yorker e altri giornali statunitensi.

È condirettore della rivista Now Voyager.

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