Come immaginiamo la fine di tutto? La narratrice senza nome di Dura un’eternità e poi finisce in un istante, quando era viva, pensava che avrebbe avuto una redenzione: una purificazione, o almeno una semplificazione. Invece nell’aldilà immaginato da Anne de Marcken tutto è rimasto uguale. La biografia dell’autrice precisa che vive negli Stati Uniti su terre mai cedute dai popoli salish della costa. Anche il romanzo sembra occupare uno spazio analogo: basta sostituire i non morti ai colonizzatori e i vivi alle popolazioni indigene del Pacifico nordoccidentale. È dunque un romanzo di zombi, ma dalla prosa raffinata e dalla forma inventiva: frammenti separati da ampi spazi bianchi, qualche disegno. Un libro ironico, commovente e molto bello. Conosciamo la protagonista in un albergo per non morti, dopo che ha perso un braccio. Nessuno ricorda il proprio nome, nessuno prova dolore e nulla placa una fame senza fondo. Lei però soffre per l’assenza della persona amata (questa è una storia d’amore quanto un racconto di devastazione). Poi si mette in viaggio verso ovest, inseguendo il ricordo di un sonno condiviso sulle dune, accanto all’oceano. In questa storia gli zombi aggiungono qualcosa di nuovo. Se nell’apocalisse tutto è uguale è perché ci siamo già dentro. Il lutto della narratrice è il nostro, per ciò che abbiamo perso. E la colpa è nostra: già da viva era una zombi, divoratrice insaziabile di un mondo che era alla fine.

Susie Mesure, The Spectator