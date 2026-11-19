Chi vive con un alcolista è costretto a essere insieme infermiere, paladino e vittima. I migliori romanzieri sanno illuminare questa fatica. Lily King comprende il peso terribile di voler salvare qualcuno che ci sta rovinando la vita. Daley ha undici anni quando sua madre decide di lasciare il marito. Siamo subito presi nella rete di affetto e minaccia che la terrà legata al padre. Gardiner è affascinante, ricco, capace di slanci generosi e trovate esilaranti, ma è anche un prepotente razzista, imprevedibile e collerico. Se fosse appena più violento, potremmo definirlo un mostro e Daley potrebbe liberarsene. Invece oscilla tra normalità e caos, conservando quel tanto di umanità che basta a trattenerla. La sincerità del loro amore rende ancora più tragiche la sua condotta e la devozione di lei. Mentre Gardiner tormenta la famiglia, Nixon aggredisce i nemici e rassicura il paese, cercando di mantenere un’illusione di normalità prima che crolli anche la sua casa. Il dramma privato risuona in quello nazionale. Diciotto anni dopo, Daley ha una promettente carriera universitaria e crede di essere libera. Sa di non poter guarire il padre, ma la tentazione di salvarlo è irresistibile. King esplora con acutezza l’attrazione del martirio e l’ebbrezza di farsi salvatori. Quali abusi cancellano la responsabilità verso un genitore autodistruttivo? Quanto si può chiedere a una figlia? Un romanzo avvincente, dalla prosa limpida e controllata fino all’ultima, tormentata riga.
Ron Charles, The Washington Post
Chi vive con un alcolista è costretto a essere insieme infermiere, paladino e vittima. I migliori romanzieri sanno illuminare questa fatica. Lily King comprende il peso terribile di voler salvare qualcuno che ci sta rovinando la vita. Daley ha undici anni quando sua madre decide di lasciare il marito. Siamo subito presi nella rete di affetto e minaccia che la terrà legata al padre. Gardiner è affascinante, ricco, capace di slanci generosi e trovate esilaranti, ma è anche un prepotente razzista, imprevedibile e collerico. Se fosse appena più violento, potremmo definirlo un mostro e Daley potrebbe liberarsene. Invece oscilla tra normalità e caos, conservando quel tanto di umanità che basta a trattenerla. La sincerità del loro amore rende ancora più tragiche la sua condotta e la devozione di lei. Mentre Gardiner tormenta la famiglia, Nixon aggredisce i nemici e rassicura il paese, cercando di mantenere un’illusione di normalità prima che crolli anche la sua casa. Il dramma privato risuona in quello nazionale. Diciotto anni dopo, Daley ha una promettente carriera universitaria e crede di essere libera. Sa di non poter guarire il padre, ma la tentazione di salvarlo è irresistibile. King esplora con acutezza l’attrazione del martirio e l’ebbrezza di farsi salvatori. Quali abusi cancellano la responsabilità verso un genitore autodistruttivo? Quanto si può chiedere a una figlia? Un romanzo avvincente, dalla prosa limpida e controllata fino all’ultima, tormentata riga.
Come immaginiamo la fine di tutto? La narratrice senza nome di Dura un’eternità e poi finisce in un istante, quando era viva, pensava che avrebbe avuto una redenzione: una purificazione, o almeno una semplificazione. Invece nell’aldilà immaginato da Anne de Marcken tutto è rimasto uguale. La biografia dell’autrice precisa che vive negli Stati Uniti su terre mai cedute dai popoli salish della costa. Anche il romanzo sembra occupare uno spazio analogo: basta sostituire i non morti ai colonizzatori e i vivi alle popolazioni indigene del Pacifico nordoccidentale. È dunque un romanzo di zombi, ma dalla prosa raffinata e dalla forma inventiva: frammenti separati da ampi spazi bianchi, qualche disegno. Un libro ironico, commovente e molto bello. Conosciamo la protagonista in un albergo per non morti, dopo che ha perso un braccio. Nessuno ricorda il proprio nome, nessuno prova dolore e nulla placa una fame senza fondo. Lei però soffre per l’assenza della persona amata (questa è una storia d’amore quanto un racconto di devastazione). Poi si mette in viaggio verso ovest, inseguendo il ricordo di un sonno condiviso sulle dune, accanto all’oceano. In questa storia gli zombi aggiungono qualcosa di nuovo. Se nell’apocalisse tutto è uguale è perché ci siamo già dentro. Il lutto della narratrice è il nostro, per ciò che abbiamo perso. E la colpa è nostra: già da viva era una zombi, divoratrice insaziabile di un mondo che era alla fine.
Susie Mesure, The Spectator
In una fattoria isolata dei Fiordi occidentali, la vigilia di Natale, una coppia aspetta il primo figlio. Anche la mucca sta per partorire, mentre la neve si accumula e la strada che porta fuori dal fiordo resta impraticabile. È la cornice di Risveglio, quinto romanzo di Dagur Hjartarson, una storia struggente di miracoli quotidiani e di un amore che fatica a trovare le parole per esprimersi. Guðmundur ama profondamente Margrét, ma la sua inquietudine gli impedisce di dare voce ai sentimenti. Hjartarson racconta la loro intimità attraverso una vita scandita dalla cura degli animali e dalle faccende domestiche. Il libro non è privo di difetti: una digressione sul passato di Guðmundur si sarebbe potuta eliminare, perché non aggiunge nulla al rapporto tra i protagonisti. È però una riserva di gusto personale, che non oscura la qualità di uno dei migliori romanzi della stagione natalizia. Breve e semplice nella trama, Risveglio continua a vivere nel lettore a lungo. L’ambientazione invernale e natalizia ricorda Il pastore d’Islanda di Gunnar Gunnarsson (Iperborea 2016): viene voglia di rileggerlo a ogni Avvento mentre fuori turbina la neve. Ci si ritrova bloccati nel fiordo con i protagonisti, contando insieme a loro i giorni che mancano al parto.
Ragna Gestsdóttir, DV
Jonathan Schell aveva 23 anni quando pubblicò sul New Yorker, nel 1967, il suo reportage sulla distruzione di Ben Suc, un villaggio a nordovest di Saigon. La precisione dell’osservazione e la pacatezza della scrittura rendono ancora più sconvolgente l’operazione statunitense: evacuazione forzata degli abitanti, incendi, demolizioni, bombardamenti. Un’intera comunità cancellata. Schell procede accumulando fatti, senza sensazionalismi. Racconta i contadini con compassione discreta, senza presumere di conoscerne pensieri e sofferenze. Riserva comprensione perfino ai militari responsabili della devastazione: giovani spaesati, incapaci di capire le ragioni della propria presenza lì. L’efficienza distruttiva dell’esercito contrasta con l’incapacità di provvedere agli sfollati. Come conquistarne la fiducia dopo averne annientato le abitazioni? Nell’approssimazione dell’accampamento allestito per accoglierli si intravede la futura sconfitta americana. A oltre cinquant’anni dalla pubblicazione, il suo sguardo continua a interrogare le violenze perpetrate dagli Stati Uniti.
Wallace Shawn, The New York Reviewof Books
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