La Microsoft ha depositato un brevetto per modificare video in diretta con l’intelligenza artificiale. Il prodotto riesce ad alterare le parole e quindi le labbra delle persone mentre parlano. Gli utilizzi potenziali sono molti: tradurre in tempo reale, eliminare le esitazioni oppure rimuovere difetti di pronuncia e parolacce. Ma apre anche a scenari complessi: “In un’epoca in cui i media sono sempre più caratterizzati da disinformazione”, analizza Futurism, “il sistema descritto in questo brevetto potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di strumenti capaci di alterare sottilmente la realtà nel momento stesso in cui si svolge”. Potremo fidarci di quello che sentiamo dire in diretta streaming?