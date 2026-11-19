La Microsoft ha depositato un brevetto per modificare video in diretta con l’intelligenza artificiale. Il prodotto riesce ad alterare le parole e quindi le labbra delle persone mentre parlano. Gli utilizzi potenziali sono molti: tradurre in tempo reale, eliminare le esitazioni oppure rimuovere difetti di pronuncia e parolacce. Ma apre anche a scenari complessi: “In un’epoca in cui i media sono sempre più caratterizzati da disinformazione”, analizza Futurism, “il sistema descritto in questo brevetto potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di strumenti capaci di alterare sottilmente la realtà nel momento stesso in cui si svolge”. Potremo fidarci di quello che sentiamo dire in diretta streaming?
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati