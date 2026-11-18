Il 2026 è stato un anno di crescita e consolidamento per il FemTech italiano. Lo conferma il rapporto pubblicato di recente dall’Osservatorio FemTech permanente in Italia, fondato da Tech4Fem per mappare, misurare e raccontare le aziende e le startup che operano nel settore della salute e del benessere femminile. Tech4Fem è la prima associazione non profit in Italia dedicata alla crescita delle female technologies (FemTech). Si tratta di innovazioni riguardanti condizioni e patologie che sono specifiche delle donne, che colpiscono le donne diversamente dagli uomini oppure le colpiscono in modo sproporzionato rispetto agli uomini. Ne scrivevo poco più di un anno fa. Questo settore giovane, nato dieci anni fa grazie all’imprenditrice danese Ida Tin, fondatrice dell’app per il monitoraggio delle mestruazioni Clue e ideatrice del termine FemTech, oggi in Italia conta 121 realtà attive, rispetto alle 92 del 2025, segnando un aumento del 32 per cento. L’età media delle startup che lo animano resta bassa: il 41 per cento delle realtà è nato tra il 2023 e il 2026 e, includendo i progetti in fase di costituzione, il 53 per cento ha meno di quattro anni. Sono ancora protagonisti il nord e il centro: la Lombardia ospita il 33 per cento delle realtà, seguita dal Lazio (14 per cento) e dal Piemonte (11 per cento). Predomina la leadership femminile: l’84 per cento delle iniziative conta almeno una donna tra i fondatori, mentre il 47 per cento è fondato interamente da donne.

Il settore resta focalizzato sulla salute femminile. Il 61 per cento delle startup si concentra su condizioni specifiche delle donne: salute pelvica e salute mestruale (12 per cento ciascuna), seguite da lavoro di cura e genitorialità, e da gravidanza, parto e maternità (11 per cento ciascuna). Cresce l’attenzione su patologie croniche, l’endometriosi, la salute ormonale e cardiovascolare, l’infertilità. Le soluzioni offerte si caratterizzano per un maggiore contenuto tecnologico: software (17 per cento), cliniche virtuali (16 per cento), coaching (14 per cento). Il 59 per cento delle realtà, inoltre, usa già sistemi d’intelligenza artificiale. Gli aspetti delineati dal rapporto sono numerosi e interessanti. Tra i tanti segnalo il lavoro di ricerca svolto in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni, a supporto della campagna Pma per tutte, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di superare le discriminazioni nell’accesso alla procreazione medicalmente assistita (pma) in Italia. Attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare, la campagna chiede di modificare la legge 40 del 2004, estendendo l’accesso alla pma anche alle donne single e alle coppie di donne, per garantire maggiore equità, libertà di scelta e autodeterminazione riproduttiva. Tech4Fem ha sostenuto la campagna attraverso un lavoro di ricerca e analisi dei dati in collaborazione con l’Osservatorio FemTech, con l’obiettivo di capire le dimensioni del fenomeno in Italia, anche attraverso il confronto con altri paesi. Un lavoro che “ha evidenziato una criticità strutturale: l’assenza di sistemi di misurazione coerenti e di politiche adeguate per la raccolta dei dati rende estremamente difficile comprendere le reali dimensioni del fenomeno e quantificare i bisogni ancora insoddisfatti. Una lacuna che conferma quanto lavoro resti da fare per rendere visibili fenomeni e disuguaglianze che riguardano la salute delle donne, in particolare quella riproduttiva. Perché ciò che non viene misurato rischia di restare invisibile, anche nelle decisioni e nelle politiche pubbliche”.

pubblicità

L’Italia è uno dei casi più critici. Secondo l’Eurostat, nel 2024 il nostro paese ha registrato l’età media più alta dell’Unione europea alla nascita del primo figlio: 31,9 anni (la media Ue è di 29,9 anni). In questo quadro di bassa natalità ormai strutturale le nascite si attestano a 355.772, in calo del 3,8 per cento rispetto all’anno precedente, il numero medio di figli per donna scende al minimo storico di 1,14, mentre l’età media al parto raggiunge 32,7 anni. Il 44,1 per cento delle nascite avviene inoltre al di fuori del matrimonio. “Questi indicatori”, si legge nel rapporto, “segnalano che la pma non può essere trattata come una questione marginale o di nicchia, ma va collocata al centro delle trasformazioni contemporanee della genitorialità”. Mi fermo qui evidenziando che alla fine del 2025 le aziende del settore avevano registrato un fatturato complessivo di 707 milioni di euro, che ha permesso di dar vita a un sistema con circa 915 addetti e 443 collaboratori. Ma oltre a fotografare il settore, il rapporto 2026 individua le sfide principali dei prossimi cinque anni: cercare di contrastare e ridurre le distorsioni e i tabù culturali; migliorare la capacità di accedere ai capitali; puntare sull’integrazione nei sistemi sanitari e normativi e di validazione scientifica; sostenere la crescita del mercato, il cambiamento culturale e sociale e il modo stesso di guardare alla salute femminile.

Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.

Iscriviti a

Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter