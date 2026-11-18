Con la sua architettura futuristica unica al mondo, Chongqing incarna le ambizioni della Cina. L’ultima megalopoli nata in un paese che si è sviluppato a una velocità senza precedenti, rivela le mire geopolitiche di uno stato deciso a mostrare la sua potenza ai suoi cittadini e al mondo intero.
Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.
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