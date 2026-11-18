Negli ultimi vent’anni gli U2 hanno sbagliato diverse cose, sia dal punto di vista creativo sia da quello promozionale. La scelta di pubblicare gratuitamente Songs of innocence nel 2014 nelle librerie iTunes di tutto il mondo, più che un’abile mossa di marketing, si è rivelata un clamoroso autogol, tanto che da quel momento in poi il gruppo irlandese ha smesso di essere cool. Anzi, è diventato più conveniente criticare la band di Bono Vox, quasi deriderla, che parlarne bene.

La qualità delle canzoni, in particolare da All that you can’t leave behind nel 2000 in poi, è crollata progressivamente. Va ricordato, però, che fino a quel disco gli U2 erano stati una delle band rock più influenti del mondo occidentale. Perfino i loro dischi minori – come il sottovalutato Pop – erano pieni di brani bellissimi. Com’è possibile che quattro musicisti del loro livello siano passati nel giro di una decina d’anni dall’essere dei fuoriclasse a degli onesti mestieranti, quasi l’ombra di se stessi? Non riesco a darmi una spiegazione.

Sarà forse proprio per quello che sono stati gli U2, e non per quello che sono, che il nuovo album Carnaval de luz, arrivato a nove anni di distanza da Songs of experience e intriso come spesso succede di temi religiosi, è stato accolto tutto sommato bene. Perfino un giornale autorevole come il Guardian ha definito la band “ringiovanita”. È davvero così? Sinceramente, no.