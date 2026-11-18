Negli ultimi vent’anni gli U2 hanno sbagliato diverse cose, sia dal punto di vista creativo sia da quello promozionale. La scelta di pubblicare gratuitamente Songs of innocence nel 2014 nelle librerie iTunes di tutto il mondo, più che un’abile mossa di marketing, si è rivelata un clamoroso autogol, tanto che da quel momento in poi il gruppo irlandese ha smesso di essere cool. Anzi, è diventato più conveniente criticare la band di Bono Vox, quasi deriderla, che parlarne bene.
La qualità delle canzoni, in particolare da All that you can’t leave behind nel 2000 in poi, è crollata progressivamente. Va ricordato, però, che fino a quel disco gli U2 erano stati una delle band rock più influenti del mondo occidentale. Perfino i loro dischi minori – come il sottovalutato Pop – erano pieni di brani bellissimi. Com’è possibile che quattro musicisti del loro livello siano passati nel giro di una decina d’anni dall’essere dei fuoriclasse a degli onesti mestieranti, quasi l’ombra di se stessi? Non riesco a darmi una spiegazione.
Sarà forse proprio per quello che sono stati gli U2, e non per quello che sono, che il nuovo album Carnaval de luz, arrivato a nove anni di distanza da Songs of experience e intriso come spesso succede di temi religiosi, è stato accolto tutto sommato bene. Perfino un giornale autorevole come il Guardian ha definito la band “ringiovanita”. È davvero così? Sinceramente, no.
È vero che, soprattutto nella prima parte del disco, gli U2 hanno qualche guizzo, come in La reina, un pezzo che richiama direttamente le atmosfere del loro capolavoro Achtung baby. Anche Street of dreams ha delle melodie apprezzabili. Il problema è che Carnaval de luz, sostanzialmente, si ferma a questi primi vagiti e comincia presto a collassare su se stesso. La successiva The mirror maker, dedicata alla popstar spagnola Rosalía, è un pezzo che si fa fatica a non definire imbarazzante, così come Superficiality.
Bono gira a vuoto anche quando cerca di coniugare pop e impegno politico in If the world is at war we better not be. Può una band consapevole e colta come gli U2, che ha scritto canzoni come Sunday bloody sunday, Mlk e Please, concepire il verso “If the world is at war / we better not be” (Se il mondo è in guerra / è meglio che noi non lo siamo)? In un momento in cui il pianeta è dilaniato da conflitti armati, genocidi e crisi climatica, i generici appelli all’amore del cantante irlandese risultano vacui. La band si risolleva con The greatest show on earth, nettamente il pezzo migliore di Carnaval de luz. Qui la voce di Bono torna a emozionare, al netto di un altro testo insipido.
L’album però finisce lì. Dopo una serie di riempitivi arriva Torn, in cui gli U2 provano a realizzare con Dolly Parton quello che avevano fatto con Johnny Cash in Zooropa. Solo che The wanderer era una canzone obliqua, atipica, in cui il country si fondeva con gli arrangiamenti pensati dal gruppo insieme a Brian Eno. Torn, invece, è un brano sempliciotto, in cerca di emozioni telefonate. Nemmeno la grandezza assoluta della compianta Dolly Parton riesce a salvarlo.
Tra me e me, ogni volta che esce un album degli U2 spero in una zampata, in qualche brano con una scintilla della loro grandezza passata (mi viene in mente Electrical storm, una canzone dei primi anni duemila, oppure Every breaking wave del 2014). Ma, purtroppo, non l’ho trovata in Carnaval de luz. Forse, per registrare ancora un disco all’altezza della loro grande storia, gli U2 dovrebbero consegnarsi definitivamente alla senilità, andando per sottrazione. La formula a base di rock muscolare e ballate orecchiabili, più che nascondere i loro limiti attuali, sembra accentuarli, e li trasforma nella loro caricatura. Che peccato.
Questo testo è tratto dalla newsletter Musicale.
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