Le grandi chiazze scure nello stretto di Hormuz si vedono anche dallo spazio. Per tutto il mese di ottobre le petroliere sono state colpite da missili o mine navali nello stretto, causando lo sversamento di greggio in mare. L’inquinamento si è esteso a tutto il golfo Persico, contaminando le coste e minacciando danni permanenti agli ecosistemi marini, che ospitano delfini, tartarughe e moltissime specie di pesci. A otto mesi dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, una delle rotte del petrolio più trafficate al mondo è al centro di un disastro ambientale in continua espansione. Il blocco navale in vigore nello stretto ha reso quasi impossibile documentare l’inquinamento sul posto. Tuttavia, l’analisi delle immagini satellitari, unita alle testimonianze di esperti ambientali e biologi marini, aiuta a fare un quadro della situazione.

Le operazioni di bonifica su una spiaggia a Sharja. Emirati Arabi Uniti, 3 novembre 2026 ( Ap/Lapresse )

Lo stretto di Hormuz, l’unico passaggio marittimo tra il golfo Persico e il mar Arabico, ospita ecosistemi marini rigogliosi ma fragili, che comprendono barriere coralline, foreste di mangrovie e praterie marine che sostengono una ricca fauna marina. Ha un ruolo vitale nella circolazione dell’acqua e delle sostanze nutritive, ed è sulla rotta migratoria dei mammiferi marini. Anche in tempo di pace i suoi ecosistemi avevano affrontato una pressione crescente dovuta al traffico marittimo, all’estrazione petrolifera e allo sviluppo costiero. Il petrolio ricopre le piume degli uccelli, rendendogli difficile restare a galla e procurarsi da mangiare. Ricopre le radici delle mangrovie, impedendogli di assorbire ossigeno col rischio di causarne la morte. Bernhard Riegl, biologo marino presso la Nova southeastern university in Florida, che studia il Golfo da più di trent’anni, avverte che il conflitto in corso potrebbe causare danni duraturi alle sue acque chiuse, già sottoposte a forti pressioni a causa della crisi climatica.

“Dato che il Golfo è poco profondo e l’estate è il periodo meno ventoso dell’anno, il calore atmosferico si trasforma rapidamente in calore oceanico, che uccide coralli, alghe e pesci. Non ci sono acque fredde e profonde che possano mescolarsi”, spiega Riegl. “Tutti sanno che la presenza di petrolio nell’acqua non è una buona cosa. Ma nel contesto attuale le conseguenze potrebbero essere devastanti. Non esiste una ‘guerra pulita’, né per gli sfortunati esseri umani che si trovano coinvolti né per lo sfortunato ambiente naturale in cui si svolge il conflitto”. Da quando è cominciata la guerra, il 28 febbraio, Greenpeace ha individuato più di cinquecento perdite di petrolio grazie al monitoraggio satellitare del golfo Persico, dello stretto di Hormuz e del mar Arabico. I risultati comprendono sversamenti significativi legati ad attacchi documentati contro le navi e altri di origine non del tutto chiara. “Sommando le perdite documentate quotidianamente si ottiene un totale di circa ventimila chilometri quadrati, una superficie quasi equivalente a quella del Galles”, afferma Nina Noelle, esperta di disastri ambientali di Greenpeace.

Umm al Quwain, Emirati Arabi Uniti, 24 ottobre 2026 ( Ugc/Ap/Lapresse )

Secondo Greenpeace, dall’inizio della guerra ci sono stati almeno 133 attacchi contro le petroliere. Ottobre è stato il mese peggiore, con più di trenta attacchi confermati o segnalati nello stretto di Hormuz e nelle acque circostanti, secondo il Washington institute for near east policy. Gli attacchi sono proseguiti anche a novembre. Tra i più inquinanti di ottobre c’è quello contro la superpetroliera Gem No 2 al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, che ha provocato una chiazza di petrolio lunga più di 35 chilometri. Un’immagine satellitare del 19 ottobre mostra un’enorme macchia nera nelle acque limpide al largo di Umm al Quwain. Greenpeace stima che un attacco a una petroliera all’inizio di giugno abbia provocato una chiazza di più di seicento chilometri quadrati al largo delle coste dell’Oman. Due navi militari iraniane colpite a marzo hanno continuato a perdere petrolio per mesi, aferma Wim Zwijnenburg, ricercatore ambientale dell’organizzazione pacifista olandese Pax. Anche un attacco alla Minoan Pioneer, una nave battente bandiera liberiana, avvenuto il 3 agosto, ha causato una grande chiazza di petrolio.

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L’inquinamento da petrolio ha raggiunto varie coste dall’inizio della guerra. A marzo una chiazza proveniente dalla Shahid Bagheri è stata segnalata vicino alla foresta di mangrovie di Hara. Ad aprile l’inquinamento ha minacciato l’isola protetta di Shidvar, che ospita barriere coralline, uccelli marini e tartarughe. Ad agosto è stata segnalata la presenza di petrolio sulle rive dell’isola di Qeshm, vicino a importanti zone di pesca e siti di riproduzione delle tartarughe. Le immagini satellitari mostrano inoltre chiazze di petrolio vicino al parco nazionale di Musandam, in Oman, e del delta del fiume Minab, in Iran, due aree ricche di fauna selvatica. Musandam ospita barriere coralline e siti di riproduzione di uccelli marini, mentre il delta del Minab ha piane di marea e foreste di mangrovie protette.

Le organizzazioni ambientaliste stanno continuando ad analizzare le immagini satellitari, ma avvertono che non è possibile valutare l’entità dei danni senza indagini sul campo, che rimangono estremamente difficili. Alcuni dei ricercatori e degli ambientalisti contattati in Iran e negli stati del Golfo hanno detto di aver ricevuto istruzioni dalle autorità di non parlare pubblicamente dei danni ambientali causati dalla guerra. Stabilire le responsabilità non è facile, ma i Guardiani della rivoluzione, il corpo militare per la difesa del regime islamico dell’Iran, sono stati accusati della maggior parte degli attacchi. Anche le forze statunitensi hanno preso di mira le petroliere, mettendo fuori uso le navi iraniane che cercavano di aggirare il blocco navale e colpendone altre in risposta agli attacchi missilistici contro navi da guerra statunitensi. Secondo un articolo del Wall Street Journal, il più grande sversamento di petrolio è stato però provocato da un attacco condotto dall’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti contro i serbatoi di stoccaggio sull’isola iraniana di Lavan. Il greggio è finito nel Golfo, con ripercussioni sulle zone costiere, comprese le riserve naturali dell’isola di Shidvar.

Spiagge chiuse

In alcuni casi gli stati coinvolti hanno reagito prontamente alle perdite di petrolio. Dopo l’attacco alla Gem No 2, per esempio, gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso le spiagge, avviato un’operazione di bonifica e monitorato gli impianti di desalinizzazione. Il 30 ottobre le autorità hanno dichiarato che la perdita era stata tamponata e che l’inquinamento era in calo. L’Oman ha inviato squadre di sommozzatori e attrezzature su una nave danneggiata per rimouovere il petrolio lungo più di dieci chilometri di costa vicino alle isole Hallaniyat.

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Ma i danni ambientali più ampi potrebbero rivelarsi molto difficili da contenere. “Il petrolio potrebbe rimanere intrappolato nei sedimenti, sulle rive e nelle radici delle mangrovie per molto tempo dopo la scomparsa delle chiazze, danneggiando le catene alimentari marine e minacciando le comunità costiere che dipendono dalla pesca”, avverte Noelle. La contaminazione può colpire organismi che vanno dai piccoli invertebrati ai pesci, agli uccelli e alle tartarughe. “Le mangrovie e le barriere coralline possono impiegare decenni per riprendersi, soprattutto se il petrolio rimane nei sedimenti”, aggiunge l’esperta di Greenpeace. “Le perdite ripetute, come quelle nello stretto di Hormuz, rischiano di aggravare le conseguenze ambientali”.

Depositi di catrame

Secondo Riegl, la guerra tra Iran e Iraq negli anni ottanta e la prima guerra del Golfo, tra il 1990 e il 1991, in cui furono prese di mira petroliere e giacimenti petroliferi, dimostrano le conseguenze durature dell’inquinamento sugli ecosistemi della regione. Uno studio del 2020 ha attribuito alla guerra del Golfo i depositi di catrame ancora presenti sulle spiagge del Qatar. Da uno studio del 2022 è invece emerso che i sedimenti sull’isola di Abu Ali, in Arabia Saudita, sono ancora contaminati dagli sversamenti di petrolio di Nowruz del 1983-1985, quando durante la guerra tra Iran e Iraq finirono in mare circa 260mila tonnellate di greggio. “Tutti gli animali che scavano nelle spiagge, tra cui le tartarughe marine quando depongono le uova, s’imbatteranno negli strati contaminati, con possibili conseguenze negative”, afferma Riegl. “Anche i granchi fantasma continueranno per anni a portare in superficie materiale contaminato”. “Ovviamente gli effetti dell’inquinamento da petrolio saranno ancora rilevabili tra decenni, quindi si tratta di un problema generazionale”, conclude il biologo. “Rischiamo davvero di perdere qualcosa d’insostituibile”. ◆

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