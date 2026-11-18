“Può darsi che me ne abbiano parlato. Di certo non mi aveva colpito molto”. Il 9 novembre Donald Trump ha risposto così a una domanda sui rapporti tra Jensen Huang, capo della Nvidia, e una donna che l’intelligence statunitense considera una spia del governo cinese. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il presidente era stato avvertito almeno due volte, anche dal segretario di stato Marco Rubio. Il 12 novembre Huang si è dimesso. La Nvidia, che produce la maggior parte dei processori usati per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale, sostiene di non avere prove che informazioni riservate siano state compromesse.

Il 10 novembre nel Regno Unito è stato arrestato Brandon Tyner, tenente colonnello dell’esercito statunitense, in servizio presso un comando della Nato. È sospettato di aver cercato di passare informazioni alla Russia. Credeva di parlare con emissari di Mosca, ma erano investigatori britannici sotto copertura. Secondo il Wall Street Journal, nessun documento sarebbe arrivato a Mosca. Il controspionaggio insomma sembra aver funzionato. Ma l’arresto di Tyner e la reazione di Trump agli allarmi su Huang alimentano il timore, da tempo diffuso tra molti funzionari e politici di Washington, che epurazioni, tagli e nuove priorità dell’amministrazione stiano indebolendo le strutture incaricate di individuare le minacce straniere.

Nell’agosto 2025 una delle maggiori esperte di Russia della Cia, con 29 anni di carriera alle spalle, ha contribuito ai preparativi del vertice fra Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il direttore dell’agenzia, John Ratcliffe, aveva appena approvato la sua nomina a un importante incarico in Europa. Eppure, quattro giorni dopo l’incontro è stata convocata dai responsabili della sicurezza dell’agenzia, che le hanno comunicato che non avrebbe più potuto accedere ai documenti riservati. La decisione ha di fatto messo fine alla sua carriera. Gli ex colleghi intervistati dal Washington Post l’hanno descritta come una professionista scrupolosa, che aveva sempre tenuto le proprie opinioni politiche separate dal lavoro.

Era tra le 37 persone prese di mira da Tulsi Gabbard, all’epoca direttrice dell’intelligence nazionale. Gabbard le accusava di aver manipolato le valutazioni sulle interferenze russe nel voto del 2016 per danneggiare Trump, nell’ambito di un presunto complotto dell’amministrazione Obama (l’intervento di Mosca a favore di Trump è stato confermato anche da una successiva indagine del senato).

Nel luglio del 2025 Gabbard aveva autorizzato la pubblicazione di un rapporto riservato sulle interferenze russe, nonostante le richieste di alcuni funzionari della Cia di oscurare passaggi che potevano rivelare fonti e metodi usati per spiare Mosca. Ratcliffe aveva sostenuto la pubblicazione, criticata da ex funzionari per i rischi che comportava per operazioni e informatori. Nell’elenco delle 37 persone a cui Gabbard aveva revocato l’accesso alle informazioni riservate è comparso anche il nome di un’agente sotto copertura.