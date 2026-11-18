“Può darsi che me ne abbiano parlato. Di certo non mi aveva colpito molto”. Il 9 novembre Donald Trump ha risposto così a una domanda sui rapporti tra Jensen Huang, capo della Nvidia, e una donna che l’intelligence statunitense considera una spia del governo cinese. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il presidente era stato avvertito almeno due volte, anche dal segretario di stato Marco Rubio. Il 12 novembre Huang si è dimesso. La Nvidia, che produce la maggior parte dei processori usati per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale, sostiene di non avere prove che informazioni riservate siano state compromesse.
Il 10 novembre nel Regno Unito è stato arrestato Brandon Tyner, tenente colonnello dell’esercito statunitense, in servizio presso un comando della Nato. È sospettato di aver cercato di passare informazioni alla Russia. Credeva di parlare con emissari di Mosca, ma erano investigatori britannici sotto copertura. Secondo il Wall Street Journal, nessun documento sarebbe arrivato a Mosca. Il controspionaggio insomma sembra aver funzionato. Ma l’arresto di Tyner e la reazione di Trump agli allarmi su Huang alimentano il timore, da tempo diffuso tra molti funzionari e politici di Washington, che epurazioni, tagli e nuove priorità dell’amministrazione stiano indebolendo le strutture incaricate di individuare le minacce straniere.
Nell’agosto 2025 una delle maggiori esperte di Russia della Cia, con 29 anni di carriera alle spalle, ha contribuito ai preparativi del vertice fra Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il direttore dell’agenzia, John Ratcliffe, aveva appena approvato la sua nomina a un importante incarico in Europa. Eppure, quattro giorni dopo l’incontro è stata convocata dai responsabili della sicurezza dell’agenzia, che le hanno comunicato che non avrebbe più potuto accedere ai documenti riservati. La decisione ha di fatto messo fine alla sua carriera. Gli ex colleghi intervistati dal Washington Post l’hanno descritta come una professionista scrupolosa, che aveva sempre tenuto le proprie opinioni politiche separate dal lavoro.
Era tra le 37 persone prese di mira da Tulsi Gabbard, all’epoca direttrice dell’intelligence nazionale. Gabbard le accusava di aver manipolato le valutazioni sulle interferenze russe nel voto del 2016 per danneggiare Trump, nell’ambito di un presunto complotto dell’amministrazione Obama (l’intervento di Mosca a favore di Trump è stato confermato anche da una successiva indagine del senato).
Nel luglio del 2025 Gabbard aveva autorizzato la pubblicazione di un rapporto riservato sulle interferenze russe, nonostante le richieste di alcuni funzionari della Cia di oscurare passaggi che potevano rivelare fonti e metodi usati per spiare Mosca. Ratcliffe aveva sostenuto la pubblicazione, criticata da ex funzionari per i rischi che comportava per operazioni e informatori. Nell’elenco delle 37 persone a cui Gabbard aveva revocato l’accesso alle informazioni riservate è comparso anche il nome di un’agente sotto copertura.
Clima pesante
Il clima alla Cia è diventato così pesante che molti dipendenti hanno deciso di andarsene, dimettendosi o anticipando la pensione. Nel maggio 2025 il governo ha inoltre annunciato un piano per ridurre l’organico di 1.200 persone nell’arco di qualche anno. I tanti pensionamenti anticipati, uniti ai tagli al personale degli uffici amministrativi, hanno provocato ritardi nei pagamenti, costringendo alcuni ex agenti ad aspettare mesi per ricevere il primo assegno della pensione. Secondo un ex funzionario intervistato dal Washington Post, le difficoltà economiche possono rendere queste persone, che conoscono informazioni segrete, più vulnerabili ai tentativi di reclutamento dei servizi stranieri.
All’Fbi, la polizia federale, la fedeltà al presidente è diventata il criterio principale nella gestione del personale. Nel 2025 il ministero della giustizia ha chiesto i nomi degli agenti che avevano indagato sull’assalto al congresso del 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Trump avevano cercato di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden.
Brian Driscoll, allora direttore ad interim dell’Fbi, si è inizialmente opposto alla richiesta. Nell’agosto 2025 è stato licenziato, senza una spiegazione ufficiale. Con Kash Patel alla guida dell’Fbi, investigatori esperti di spionaggio sono stati spostati sul controllo dell’immigrazione irregolare e sulle operazioni contro bande criminali e reati violenti. Secondo Npr, in molti uffici territoriali le squadre di controspionaggio hanno solo il 50-60 per cento del personale previsto; in diversi uffici il numero delle squadre si è dimezzato.
Alla fine del febbraio 2026, pochi giorni prima che gli Stati Uniti cominciassero a bombardare l’Iran, Patel ha licenziato una decina di dipendenti dell’Fbi, molti dei quali avevano partecipato alle indagini del procuratore speciale Jack Smith sui documenti riservati conservati da Trump. I licenziamenti sono arrivati dopo che era emerso che, durante quelle indagini, l’Fbi aveva acquisito anche i tabulati telefonici di Patel e Susie Wiles, oggi capo di gabinetto della Casa Bianca.
Tra le persone licenziate c’erano agenti che si occupavano di controspionaggio, anche nei confronti dell’Iran, e un dirigente esperto delle minacce provenienti da Teheran. Alcuni avevano rapporti con informatori che non si possono affidare rapidamente ad altri investigatori. Gli ex funzionari intervistati dal Washington Post temevano che l’Fbi perdesse competenze preziose proprio mentre la guerra faceva crescere il rischio di attentati e rappresaglie iraniane sul territorio statunitense.
La guerra ha anche fatto emergere le difficoltà nella collaborazione tra i servizi di sicurezza. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 gli Stati Uniti avevano rafforzato il coordinamento tra le varie agenzie, perché le indagini avevano mostrato che i servizi non si erano scambiati informazioni che avrebbero potuto aiutare a prevenire gli attacchi. Un ruolo centrale in questo lavoro è svolto dal National intelligence council (Nic), che confronta le analisi dei diversi servizi e le riunisce in valutazioni che finiscono sul tavolo del presidente. Ma con l’arrivo di Tulsi Gabbard all’intelligence nazionale, i contrasti con la Cia hanno ostacolato la collaborazione.
Democratici all’attacco
Secondo la Reuters, la Cia ha smesso di contribuire regolarmente al lavoro dell’Nic, che nel frattempo aveva subìto tagli al personale. Durante la guerra contro l’Iran non sono state prodotte analisi comuni sul conflitto. La Cia ha continuato a informare il governo con i propri rapporti, ma si è ridotto il confronto tra le valutazioni delle diverse agenzie, particolarmente importante quando si devono prendere decisioni militari.
Dopo i bombardamenti statunitensi contro l’Iran del giugno 2025, Gabbard ha sospeso l’invio dei rapporti riservati al congresso, accusando alcuni parlamentari di far trapelare notizie. È successo di nuovo dopo la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela, nel gennaio 2026. La collaborazione con la Cia è poi in parte ripresa. Un funzionario dell’intelligence nazionale, oggi guidata dal successore di Gabbard, Jay Clayton, sostiene però che la produzione di analisi del Nic sia rimasta vicina ai livelli abituali.
Le restrizioni alla circolazione delle informazioni hanno riguardato anche gli alleati degli Stati Uniti. Nel luglio 2025 Gabbard ha vietato ai servizi statunitensi di condividere con Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda le informazioni riservate sui negoziati tra Russia e Ucraina. I quattro paesi fanno parte, insieme agli Stati Uniti, dei Five Eyes, un patto di collaborazione tra servizi segreti. La misura riguardava soltanto quei colloqui, ma una commissione parlamentare britannica ha successivamente avvertito che la politicizzazione dell’intelligence americana rischiava di compromettere la fiducia tra gli alleati.
La gestione dei servizi segreti sarà uno dei temi su cui i democratici cercheranno di incalzare Trump a partire da gennaio, quando entrerà in carica il nuovo congresso. Jim Himes, che presiederà la commissione intelligence della camera, ha già annunciato indagini sui licenziamenti e sulle pressioni esercitate sugli analisti. Vuole anche approfondire i risultati di un sondaggio interno in cui molti dipendenti hanno dichiarato di temere ritorsioni se le loro valutazioni dovessero risultare sgradite alla Casa Bianca.
Questo testo è tratto dalla newsletter Americana.
|
Iscriviti a
Americana
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Americana
|
Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica.
|Iscriviti
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it