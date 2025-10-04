Fino alla scorsa primavera non conoscevo il termine FemTech. Ora ne so qualcosa di più grazie al primo Osservatorio FemTech permanente in Italia, fondato da Tech4Fem con l’obiettivo di mappare, misurare e raccontare le aziende e le startup che operano nel settore della salute e del benessere femminile. Tech4Fem è la prima associazione non profit in Italia dedicata alla crescita delle female technologies (FemTech). Si tratta di innovazioni riguardanti condizioni e patologie che sono specifiche delle donne, che colpiscono le donne diversamente dagli uomini oppure le colpiscono in modo sproporzionato rispetto agli uomini. Il settore è giovane, visto che è nato nel 2016 grazie all’imprenditrice danese Ida Tin, fondatrice dell’app per il monitoraggio delle mestruazioni Clue e ideatrice del termine FemTech. Oggi include tredici segmenti, combinando dispositivi medici, diagnostica, software, app, prodotti e servizi studiati per esigenze specifiche, come la salute riproduttiva e la menopausa.

Nel giro di una decina d’anni il FemTech ha registrato una crescita significativa. Alcune stime parlano di un mercato nell’ordine di 10–30 miliardi di dollari a seconda della regione e del segmento, con tassi di crescita annui compresi tra il 15 e il 18 per cento fino al 2030–2032. Altri studi calcolano cifre intorno ai 30–50 miliardi di dollari e prevedono il superamento della soglia dei cento miliardi entro il 2030.

Ne parlava già nel 2021 l’Economist, che citava la relaxina, un ormone prodotto dalle donne (dalle ovaie, dalla mammella e dalla placenta durante la gravidanza), ma in piccole quantità anche dagli uomini (dalla prostata). Il suo ruolo più noto è quello di rilassare i legamenti e le articolazioni, preparando il bacino al parto e facilitando la nascita del bambino ma, agendo ancora per un anno dopo il parto, rende le neomamme più esposte a vari tipi di infortunio. Per questo nel 2019 Jessica Ennis-Hill, ex olimpionica britannica di eptatlon e mamma da cinque anni, aveva lanciato Jennis, un’app che offriva esercizi per aiutare le donne, e le mamme in particolare, a rafforzare il proprio fisico.

Tutto questo è successo per lo più lontano dall’Italia, che non è mai comparsa nelle classifiche internazionali del settore. Presto, però, potrebbe non essere più così, visto che qualcosa si muove anche nel nostro paese. Il censimento dell’Osservatorio FemTech ha individuato 92 startup e imprese attive nel settore. La maggioranza (72 per cento) è costituita da aziende di piccole dimensioni, in particolare da società a responsabilità limitata; circa il 10 per cento è ancora in fase di costituzione, mentre l’8 per cento è rappresentato da imprese individuali, spesso gestite direttamente da chi le ha fondate; il 38 per cento non ha mai fatto raccolta di finanziamenti; il 64 per cento si autofinanzia e solo il 13 per cento ha raccolto più un milione di euro; il 50 per cento fattura meno di cinquantamila euro all’anno; il 79 per cento ha almeno una donna tra i fondatori, mentre nel 21 per cento ci sono solo uomini.