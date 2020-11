All’inizio degli anni novanta Bernardine Healy, cardiologa, direttrice dell’Istituto nazionale di sanità negli Stati Uniti, si rese conto che nel diagnosticare un infarto si commettevano più errori se il paziente era una donna, cosa che portava anche a cure sbagliate o non risolutive. Ci scrisse un articolo sul New England Journal of Medicine e lo intitolò “La sindrome di Yentl”, prendendo in prestito il nome della protagonista di un racconto di Isaac B. Singer.

Nella storia, Yentl era la figlia di un rabbino, costretta a travestirsi da uomo per poter accedere allo studio del Talmud, il testo sacro dell’ebraismo. Con questo riferimento, la dottoressa Healy voleva mostrare come anche in medicina le donne subissero delle discriminazioni.

Tradizionalmente gli studi sulle malattie che colpiscono uomini e donne – e sui farmaci per curarle – sono stati condotti quasi esclusivamente sugli uomini e poi sono stati applicati alle donne. In pochi casi è avvenuto il contrario, mentre sono quasi totalmente assenti studi clinici condotti a seconda del genere. Le conseguenze di questa assenza influenzano il diritto alla salute e quello alla cura.

Come aveva notato la dottoressa Healy, per esempio, l’infarto è sempre stato considerato una patologia maschile e in base a questa convinzione sono state studiate diagnosi e cure. Nonostante rappresenti la prima causa di morte per le donne, spesso non è diagnosticato perché può presentare sintomi diversi rispetto a quelli che si manifestano negli uomini: non fitte al petto e al braccio, ma ansia, dispnea, mal di stomaco. Sintomi definiti “atipici”. Le stesse pazienti trascurano questi segnali, e talvolta negli ospedali i medici le mandano in codice verde o ne dispongono il ricovero in medicina interna, perdendo del tempo prezioso per salvargli la vita.

Una nuova visione

Quello dell’infarto è il caso più comune, ma non è l’unico. Per questo negli ultimi anni si sta sviluppando una medicina che tiene conto del genere, chiamata gender-specific medicine (medicina genere-specifica).

“Non è un nuovo settore della medicina, è una visione trasversale che cerca di capire con quali sintomi si manifesta una malattia in una donna e con quali in un uomo, e come impostare la prevenzione e la cura”, spiega la dottoressa Giovannella Baggio, presidente del Centro studi nazionale su salute e medicina di genere. “Ci si è resi conto che sintomi, terapie, prevenzione ed effetti dei farmaci sono molto diversi tra uomo e donna”.

Esistono casi di segno contrario come l’osteoporosi o la depressione, associate di più alle donne e studiate su di loro, sebbene colpiscano anche gli uomini. Ma sono comunque la minoranza, i corpi femminili sono i grandi esclusi dalla ricerca sulle malattie e dalla sperimentazione dei farmaci.