Le persone anziane, ormai si sa, sono le più esposte al covid-19, ma a quanto pare essere uomini è un altro fattore di rischio significativo.

I primi segnali delle differenze con cui il nuovo coronavirus colpisce uomini e donne sono stati ricavati dalle cartelle cliniche degli ospedali di Wuhan poco dopo la chiusura della città. Il 30 gennaio, infatti, un team della facoltà di medicina dell’università Jiao Tong di Shanghai ha pubblicato uno studio condotto su 99 pazienti covid-19, ricoverati all’ospedale Jinyintan tra il 1 e il 20 gennaio, da cui è emerso che gli uomini erano più del doppio delle donne.

Le differenze si riscontrano anche nel numero dei decessi. In base ai dati sulla mortalità di 21 ospedali di Wuhan nel periodo compreso tra il 21 e il 30 gennaio, per esempio, i deceduti maschi erano il 75 per cento.

Da allora altri paesi hanno compiuto indagini più ampie e confermato quei risultati iniziali. Secondo uno studio condotto in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, gli uomini erano circa il 70 per cento dei pazienti in condizioni critiche ricoverati in terapia intensiva ed erano più numerosi anche tra i deceduti, mentre secondo uno studio effettuato negli ospedali di New York su oltre quattromila pazienti covid-19 gli uomini erano il 62 per cento.

Le differenze non sembrano causate da tassi d’infezione diversi: in base allo studio di New York, per esempio, uomini e donne contraggono il virus in ugual misura, ma gli uomini hanno una maggiore probabilità di sviluppare sintomi più gravi e di morire.

Il fumo e l’Ace2

Altre due malattie causate da coronavirus, la Sars e la Mers, si sono dimostrate più frequenti negli uomini, ma non tutte le infezioni respiratorie si comportano così. Lo studio compiuto in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord ha esaminato i dati dei pazienti che tra il 2017 e il 2019 hanno contratto una grave polmonite virale, dovuta soprattutto all’influenza, scoprendo sì una disparità, ma in quel caso era assai meno marcata: 54 decessi di uomini per ogni 46 decessi di donne.