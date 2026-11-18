Il 20 novembre in Italia ci sarà lo sciopero generale. L’iniziativa, proclamata dalla Cgil , il principale sindacato italiano , coinvolgerà numerosi settori del lavoro pubblico e privato: dalla scuola alla sanità, dagli uffici pubblici ai trasporti locali, fino alla logistica e ai porti. Al centro della protesta ci sono le politiche economiche del governo, la legge di bilancio, il carovita e la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni.

Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, compresi gli appalti e i servizi strumentali, i lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca, della sanità, delle pubbliche amministrazioni e dei servizi locali. Nel settore dei trasporti sono coinvolti il trasporto pubblico locale, i taxi, i porti, la logistica e il trasporto merci su strada.

Alla protesta della Cgil si affianca quella della Confederazione Cobas insieme a Clap e Sial Cobas, che hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore nei settori pubblici e privati, escludendo però i trasporti.

Partecipano anche i Cobas scuola con rivendicazioni specifiche per il personale docente e amministrativo. Le due iniziative hanno motivazioni in parte convergenti, ma non sono identiche.

I Cobas contestano anche l’accordo sulla rappresentanza tra i sindacati confederali e la Confindustria, che a loro giudizio rischia di restringere ulteriormente gli spazi di agibilità del sindacalismo di base nei luoghi di lavoro. Chiedono inoltre l’introduzione per legge di un salario minimo, la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.