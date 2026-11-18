Il 20 novembre in Italia ci sarà lo sciopero generale. L’iniziativa, proclamata dalla Cgil, il principale sindacato italiano , coinvolgerà numerosi settori del lavoro pubblico e privato: dalla scuola alla sanità, dagli uffici pubblici ai trasporti locali, fino alla logistica e ai porti. Al centro della protesta ci sono le politiche economiche del governo, la legge di bilancio, il carovita e la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni.
Lo sciopero coincide con la giornata internazionale di mobilitazione degli studenti, che porterà manifestazioni in circa cento piazze italiane.
Chi partecipa allo sciopero
Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, compresi gli appalti e i servizi strumentali, i lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca, della sanità, delle pubbliche amministrazioni e dei servizi locali. Nel settore dei trasporti sono coinvolti il trasporto pubblico locale, i taxi, i porti, la logistica e il trasporto merci su strada.
Alla protesta della Cgil si affianca quella della Confederazione Cobas insieme a Clap e Sial Cobas, che hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore nei settori pubblici e privati, escludendo però i trasporti.
Partecipano anche i Cobas scuola con rivendicazioni specifiche per il personale docente e amministrativo. Le due iniziative hanno motivazioni in parte convergenti, ma non sono identiche.
I Cobas contestano anche l’accordo sulla rappresentanza tra i sindacati confederali e la Confindustria, che a loro giudizio rischia di restringere ulteriormente gli spazi di agibilità del sindacalismo di base nei luoghi di lavoro. Chiedono inoltre l’introduzione per legge di un salario minimo, la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.
Le ragioni della protesta
Per la Cgil lo sciopero è soprattutto una contestazione delle scelte economiche del governo Meloni e della legge di bilancio. Il sindacato denuncia l’insufficienza degli interventi contro l’aumento del costo della vita, in particolare dopo i rincari dei beni energetici, e chiede un cambio di direzione nelle politiche fiscali e sociali.
Tra le principali richieste ci sono l’aumento dei salari, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Sul fronte delle pensioni, la Cgil chiede una rivalutazione piena degli assegni, pensioni dignitose e il blocco dell’aumento dell’età pensionabile.
Il sindacato propone inoltre una riforma fiscale più progressiva, che restituisca a lavoratori e pensionati le somme perse attraverso il cosiddetto fiscal drag, il drenaggio fiscale prodotto dall’inflazione quando gli aumenti nominali delle retribuzioni fanno crescere il prelievo fiscale. Un altro capitolo riguarda il finanziamento dei servizi pubblici.
La Cgil chiede maggiori risorse per la sanità, la scuola, l’università, le politiche sociali e per chi non è autosufficiente, denunciando la distanza tra i bisogni della popolazione e gli investimenti previsti.
Tra le rivendicazioni anche un piano per il lavoro e lo sviluppo, politiche industriali capaci di affrontare le crisi aziendali, maggiori tutele per chi lavora e interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
C’è poi il tema della spesa militare. I sindacati chiedono di destinare maggiori risorse ai bisogni sociali e ai servizi pubblici, invece di aumentare gli investimenti nel riarmo. Un’impostazione condivisa, con accenti diversi, anche dalle organizzazioni del sindacalismo di base.
I Cobas insistono inoltre sulla necessità di contrastare la precarietà, il part-time involontario e le disuguaglianze salariali. Per la scuola chiedono un aumento di 300 euro netti mensili per docenti e personale Ata nella terza tranche contrattuale, prevista dal gennaio 2027, e contestano la riforma degli istituti tecnici, che secondo il sindacato rischia di ridurre le ore di lezione e i posti di lavoro.
Le fasce orarie dei trasporti
Il trasporto pubblico locale sarà interessato dallo sciopero della Cgil per ventiquattr’ore, con il rispetto delle fasce di garanzia previste a livello territoriale.
Non aderiranno l’Atm a Milano, l’Atvo a Venezia, l’Anm a Napoli e l’Amtab a Bari.
A Roma il servizio dell’Atac sarà garantito dall’inizio delle corse fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. I possibili disagi riguarderanno quindi la fascia compresa tra le 8.30 e le 17 e quella dalle 20 fino al termine del servizio.
A Torino le fasce di garanzia sono previste dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; a Genova dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30; a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio; a Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio. A Palermo i servizi saranno garantiti dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30. È comunque necessario verificare le comunicazioni delle singole aziende.
Non saranno coinvolti nello sciopero della Cgil i trasporti aerei e ferroviari, esclusi dopo l’intervento della commissione di garanzia.
Per i treni, tuttavia, è prevista una seconda agitazione: Cub trasporti e Sgb ferrovie hanno proclamato uno sciopero dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre, che interesserà il personale ferroviario e il trasporto merci su rotaia.
L’agitazione coinvolgerà anche alcune aziende del trasporto pubblico locale nella giornata di sabato.
Per quanto riguarda i taxi, è previsto uno sciopero di 24 ore, articolato nel rispetto dei servizi minimi. Nei collegamenti marittimi con le isole maggiori sono possibili ritardi di ventiquattr’ore alla partenza delle navi, mentre per le isole minori è previsto uno sciopero dalle 00.01 alle 24, con esclusione dei servizi essenziali. Per chi deve spostarsi, lavorare o usufruire dei servizi pubblici, la giornata potrebbe dunque comportare disagi molto diversi da città a città e da settore a settore.
Le manifestazioni
La giornata sarà accompagnata da circa cento iniziative territoriali promosse dalla Cgil. A Roma il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II. La manifestazione sarà conclusa dal segretario generale del sindacato Maurizio Landini.
A Milano la manifestazione partirà alle 9 da piazza Cadorna, mentre a Bologna comincerà alle 9.30 in piazza dei Martiri. Ma in cento piazze ci saranno anche manifestazioni organizzate dagli studenti che manifestano per il diritto allo studio, contro la precarietà, per l’accesso alla casa e per le prospettive di lavoro. ◆
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