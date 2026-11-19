Hakeem Onilogbo, soprannominato Effects, dimostra molto meno dei suoi 48 anni. Parla davanti allo schermo del suo telefono sotto una pioggia di luce. Nei ventisei minuti che abbiamo trascorso insieme, mi sono chiesto se anche lui di tanto in tanto non dia un ritocco al suo aspetto, come fa con gli attori. Se è riuscito a far credere a milioni di abbonati di Netflix che una persona di 44 anni ne avesse 157 nella serie Seven doors, perché non concedersi anche una piccola metamorfosi personale?

La trasfigurazione in questione avviene nel quarto episodio della serie, in cui Oba Adejuwon, sovrano del regno di Ilara, sacrifica le sue sette mogli in cambio dell’immortalità. Superati i cinquant’anni, che avrebbero dovuto segnare la fine della vita terrena, si ammala e sta così male che vorrebbe morire. Ma prima di farlo è condannato a viverne altri centosette, la somma delle vite delle sue sette mogli. Oba Adejuwon è costretto a letto, trasandato, la pelle squamosa come quella di una lucertola, il volto glabro teso e spigoloso. Il suo corpo dev’essere lasciato al sole per evitare che sia infestato dai vermi. Kolawole Ajeyemi, l’attore che ha interpretato Oba Adejuwon, ha passato sette ore al trucco, mentre Onilogbo in piedi intorno a lui faceva un lavoro estenuante. Ajeyemi piangeva perché non poteva mangiare né bere, ed era ingabbiato dalle protesi.

Hakeem Onilogbo a uno show televisivo ( dr )

“In ogni arte c’è spazio per l’esagerazione e il bello della caratterizzazione sta nel dare un tocco distintivo, tale da mettere l’attore nel giusto stato d’animo e sorprendere il pubblico”, mi ha detto Onilogbo. “Dopo aver letto la sceneggiatura ho sentito il bisogno di spingermi oltre e aggiungere alcuni elementi. È stato impegnativo. Credo sia la trasformazione più difficile che io abbia mai realizzato”.

Lavorare dietro le quinte non ha reso Onilogbo un artista schivo, anzi. Il suo modo di parlare è schietto, scandito da brevi pause, intercalari ed esitazioni; le frasi e i periodi spesso si concludono con un tono in crescendo.

“Posso tranquillamente dire che ho rivoluzionato l’uso degli effetti speciali in Africa occidentale”, mi ha detto nella nostra prima intervista su Google Meet. Ho soppesato mentalmente quelle affermazioni, tentato di chiedergli chiarimenti, ma non volevo interromperlo. Qualche giorno dopo l’ho ricontattato su Instagram e lui con un messaggio vocale mi ha confermato quello che aveva detto: “Non solo in Nigeria, ma in tutta l’Africa occidentale”, ha ribadito. “Perché il modo in cui in passato si realizzavano gli effetti speciali era molto diverso. Non si usava il trucco prostetico. Sono stato io a introdurlo. Gli effetti pirotecnici – l’uso di esplosioni e così via – li ho portati io. E anche altre cose”.

Indole competitiva

Da 21 anni Onilogbo si occupa degli effetti speciali e del trucco nei film di Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana. Ha collezionato premi per alcuni dei progetti più acclamati degli ultimi anni, tra cui film come The black book, Jagun Jagun, The milkmaid e serie televisive come To kill a monkey e King of boys: the return of the king. Soprattutto, detiene il record di riconoscimenti nel campo del trucco e degli effetti speciali nei due più importanti premi cinematografici del continente, l’Africa movie academy awards e l’African magic viewers’ choice awards. Le sue otto vittorie nella categoria Makeup rappresentano il record assoluto nella storia complessiva di entrambi i premi.

Quando gli chiedo quali sono le sue fonti d’ispirazione mi cita tre nomi: lo statunitense Rick Baker, che ha il record per il maggior numero di Oscar vinti (sette) per miglior trucco e acconciatura; Dick Smith, che ha lavorato al Padrino di Coppola ed è considerato il pioniere del moderno trucco prostetico; e Josh Counsel, maestro di Las Vegas famoso per la pittura corporale e le protesi speciali.

L’attore e regista Ernest Obi lo ha reso un perfezionista. Ma Onilogbo si dice in debito anche con i primi artisti degli effetti speciali di Nollywood.

“Dopo anni in cui forse ho primeggiato nel settore, oggi stanno emergendo molti artisti del trucco e degli effetti speciali, grazie anche ai miei lavori”, dice. “Hanno raccolto il testimone. Sono la mia fonte d’ispirazione, mi spingono a fare meglio. Se loro non crescessero, io resterei fermo. Ma vederli dietro di me, che si sforzano di arrivare in cima, mi sprona a dare di più”.

Biografia ◆ 1978 Nasce a Ibadan, in Nigeria.

◆ 1992 Comincia a lavorare nel cinema, occupandosi di trucco ed effetti speciali.

◆ 2017 Vince per la prima volta il premio come miglior truccatore agli Africa movie academy awards.

L’indole competitiva di Onilogbo si spiega forse anche con il fatto che all’inizio sognava di fare l’attore. Nel quartiere in cui è nato, Agbokojo, a Ibadan, abitavano alcuni leggendari attori di cinema e del teatro itinerante yoruba come Chief Adedeji Aderemi e Musiliu Dasofunjo. Nel quartiere di Yemetu Alaadomerin, dove la sua famiglia si era trasferita nel 1991, viveva invece Moses “Baba Sala” Olaiya, all’epoca segretario della sezione di Ibadan dell’Associazione nigeriana professionisti delle arti teatrali e del cinema. Quando la sua famiglia si spostò di nuovo nel 1992 nella città di Abeokuta, finì ad abitare nello stesso quartiere dove erano attivi l’attore Olaiya Igwe e il suo gruppo teatrale, in quel periodo all’apice del successo.

Onilogbo entrò subito a far parte del gruppo di Igwe a quattordici anni, come addetto alle attrezzature e tuttofare, e vide per la prima volta come si realizzavano gli effetti speciali. Sul set il personaggio di Olaiya Igwe doveva essere seppellito vivo e la sua testa doveva essere mozzata. Onilogbo rimase sconvolto di fronte a quello che chiamavano “trucco estremo”.

“C’erano molti attori fantastici, ma non ero a mio agio in quello spazio”, dice a proposito della sua scelta di rinunciare alla recitazione. “Me ne serviva uno in cui poter esibire il talento che dio mi ha donato e che a Nollywood all’epoca mancava. Magari c’erano professionisti leggendari degli effetti speciali, ma alcune cose non erano fatte nel modo giusto. Non mi piace restare in una posizione comoda. Adoro trovare delle soluzioni. Perciò ho dovuto cambiare. Sono un artista, un pittore”.

Da quel momento, però, ci sono voluti altri quindici anni prima di avere una vera opportunità al cinema. Ha ottenuto il primo incarico nel 2007, a 29 anni, nel film cristiano Ilekun Gomorrah diretto da Oreofe Williams. Poi ha lavorato su un altro film di Williams, Awo Jesu.

Il suo nome d’arte, Effects, se l’è guadagnato mentre lavorava su un film in due episodi, Osumare. Doveva realizzare ferite e morsi di serpente sui personaggi, e ha creato l’anaconda che era al centro della trama. Sul set c’era un altro Hakeem e quando il produttore Murphy Afolabi aveva bisogno di Hakeem del trucco aggiungeva Effects al suo nome. È stato quel film a lanciarlo.

Ascoltandolo, si nota che il modo di esprimersi di Onilogbo deve molto all’espressività dell’attore che avrebbe voluto essere. Una volta in un’intervista mi ha detto in lingua yoruba: “Chiunque voglia diventare migliore di Hakeem Effects dovrà prima superare tutte le difficoltà che ho superato, le sofferenze che ho sopportato, e acquisire le competenze che ho acquisito”.

Quando parla di competenze si riferisce agli anni in cui, intorno al 2015, collaborava sui social media con la moglie Eki Osagie, anche lei artista degli effetti speciali. Il volto e il corpo di Osagie sono stati la tela di alcune delle sue trasformazioni estremamente realistiche: Michael Jackson, Wole Soyinka, Muhammadu Buhari, Nelson Mandela.

La lettera al padre

Forse parlando delle “difficoltà” si riferisce invece agli anni della gavetta, prima ancora di riuscire ad arrivare su un set cinematografico, quando era entrato in un gruppo teatrale cristiano chiamato 4GO (For god only) e si era cimentato per la prima volta con gli effetti speciali. O forse ancora allude agli anni precedenti a quando spedì una lettera al padre nel 1996, criticandolo duramente per aver messo al mondo dei figli (lui e altri tre fratelli) senza prendersene cura. Suo padre, ex dipendente di un’azienda farmaceutica poi diventato tassista, come risposta lo ripudiò.

O forse ha in mente il periodo passato a Lagos, dov’era fuggito dopo aver ricevuto quella lettera. In quella città Onilogbo era stato costretto a vivere di espedienti, accettando i mestieri più svariati, prima di entrare come rimpiazzo alla Remmy art production company di Remi Adesada, dove ha lavorato alla realizzazione di cartelloni pubblicitari e insegne dipinte a mano.

Probabilmente, a suo modo, sta dicendo che sono stati questi mestieri a prepararlo: carpentiere, sarto, calzolaio, saldatore e muratore, tutte competenze che un giorno si sarebbero rivelate utili nel campo degli effetti speciali. ◆ fdl

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