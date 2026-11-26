Per quasi dieci anni, dall’uscita di Cryptograms nel 2007, i Deerhunter sono stati tra le formazioni più celebrate dell’indie rock, coniugando le dissonanze dei Sonic Youth, la bellezza distorta dello shoegaze e le inquietudini del post-punk. Parallelamente, con il progetto Atlas Sound Bradford Cox coltivava un universo più permeabile alle contaminazioni elettroniche. Dopo quindici anni di silenzio, il progetto riemerge con Thanatos, album cupo e asciutto, lontano dalle melodie narcotiche e dai riverberi del passato. La voce, logorata e sorprendentemente nuda, assume spesso una funzione timbrica: ogni respiro, sibilo e inflessione restituisce la fisicità del canto. Tra percussioni cicliche, sintetizzatori gorgoglianti e chitarre errabonde, affiorano melodie che evocano carillon infantili e suggeriscono un’innocenza perduta. In Day for night la luminosità dell’arrangiamento contrasta con la stanchezza esistenziale di Cox. La rarefazione e l’assenza di strutture convenzionali generano claustrofobia. Intimo e diaristico, Thanatos rinnova il significato originario della musica per Cox: uno strumento di sopravvivenza.
Mark Richardson, The Wall Street Journal
Per quasi dieci anni, dall’uscita di Cryptograms nel 2007, i Deerhunter sono stati tra le formazioni più celebrate dell’indie rock, coniugando le dissonanze dei Sonic Youth, la bellezza distorta dello shoegaze e le inquietudini del post-punk. Parallelamente, con il progetto Atlas Sound Bradford Cox coltivava un universo più permeabile alle contaminazioni elettroniche. Dopo quindici anni di silenzio, il progetto riemerge con Thanatos, album cupo e asciutto, lontano dalle melodie narcotiche e dai riverberi del passato. La voce, logorata e sorprendentemente nuda, assume spesso una funzione timbrica: ogni respiro, sibilo e inflessione restituisce la fisicità del canto. Tra percussioni cicliche, sintetizzatori gorgoglianti e chitarre errabonde, affiorano melodie che evocano carillon infantili e suggeriscono un’innocenza perduta. In Day for night la luminosità dell’arrangiamento contrasta con la stanchezza esistenziale di Cox. La rarefazione e l’assenza di strutture convenzionali generano claustrofobia. Intimo e diaristico, Thanatos rinnova il significato originario della musica per Cox: uno strumento di sopravvivenza.
La musica folk spinosa e spettrale di Sheherazaad sembra arrivare da qualcuno sveglio alle 4 del mattino, che parla da solo con se stesso. La musica della cantautrice, che vive tra Brooklyn e Delhi, parla di donne strane e solitarie. Se l’ep Qasr del 2024 era lo studio sulla “follia” femminile, questo è un tributo alle donne che la società considera egoiste. Cospiratrici, assassine, viaggiatrici che scappano nel deserto. Secondo varie culture il valore di una donna è misurato sulla sua capacità di mettersi al servizio degli altri. Sheherazaad racconta invece le storie di quelle che vengono rifiutate o dimenticate e lo fa con abbastanza sfumature, fervore e una passione che non basta mai. Usando strumenti di tradizioni diverse, costruisce un folk misterioso e intenso, insieme a una vocalità teatrale. La musicista offre prospettive molteplici sulle sue protagoniste. Le storie attraversano il tempo e ampliano la visione dei comportamenti apparentemente egoistici. Mostrando quello che ha portato queste donne ai loro percorsi insoliti, ci spinge a riconsiderare come si forma o s’interpreta un personaggio malvagio. Stavolta invece della produzione spaziosa e paziente di Arooj Aftab, Sheherazaad fa da sola, preferendo un suono più drammatico e appariscente; questa scelta crea un risultato più immersivo. L’impegno nella performance permette alle canzoni di prendere vita. Sono presentate come racconti popolari, ma in fondo riflettono i sentimenti di persone che conosciamo o che siamo stati.
Vrinda Jagota, Pitchfork
Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, compose musica per pianoforte che, in termini di profondità, immaginazione, originalità, melodia, audacia armonica e bellezza poetica si avvicinava al livello raggiunto dal fratello, e a volte lo superava. Questa nostra scoperta emozionante e musicalmente ricca è anche merito dell’eccellente esecuzione della pianista croata Ana-Marija Markovina in questo primo volume dell’opera completa per pianoforte di Fanny Hensel, nata Mendelssohn. Già i primi Klavierstücke, “canzoni senza parole” in tutto tranne che nel nome, sono tematicamente memorabili. Il vivace Klavierstück in sol minore è divertente e sarebbe un ottimo bis. Il vero pezzo forte della raccolta è la Sonata di Pasqua, al tempo stesso lirica e drammatica. Il movimento Largo e molto espressivo si avvicina alle magistrali Variations sérieuses di Felix: con i fratelli Mendelssohn è difficile capire chi abbia influenzato chi. Markovina rende onore alla compositrice come ha già fatto con le opere complete per pianoforte di suo fratello e di Carl Philipp Emanuel Bach. È una pubblicazione importante.
Rob Cowan, Gramophone
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