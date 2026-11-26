Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, compose musica per pianoforte che, in termini di profondità, immaginazione, originalità, melodia, audacia armonica e bellezza poetica si avvicinava al livello raggiunto dal fratello, e a volte lo superava. Questa nostra scoperta emozionante e musicalmente ricca è anche merito dell’eccellente esecuzione della pianista croata Ana-Marija Markovina in questo primo volume dell’opera completa per pianoforte di Fanny Hensel, nata Mendelssohn. Già i primi Klavierstücke, “canzoni senza parole” in tutto tranne che nel nome, sono tematicamente memorabili. Il vivace Klavierstück in sol minore è divertente e sarebbe un ottimo bis. Il vero pezzo forte della raccolta è la Sonata di Pasqua, al tempo stesso lirica e drammatica. Il movimento Largo e molto espressivo si avvicina alle magistrali Variations sérieuses di Felix: con i fratelli Mendelssohn è difficile capire chi abbia influenzato chi. Markovina rende onore alla compositrice come ha già fatto con le opere complete per pianoforte di suo fratello e di Carl Philipp Emanuel Bach. È una pubblicazione importante.

Rob Cowan, Gramophone