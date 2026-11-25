In quasi tutte le conferenze delle Nazioni Unite sul clima arriva un momento in cui i negoziatori dicono di essere troppo distanti per mettersi d’accordo su una dichiarazione finale. E quasi ogni volta alla fine riescono a trovare quell’accordo. La conferenza che era cominciata il 9 novembre ad Antalya, in Turchia (Cop31), ha rispettato la prima parte di questa consuetudine, ma non la seconda. Nel pomeriggio di domenica 22 novembre, 48 ore dopo la scadenza prevista per la fine della trattativa, all’ultima assemblea plenaria le posizioni erano ancora troppo lontane per una sintesi. La conferenza è crollata vergognosamente, lasciando irrisolti molti dei suoi punti chiave.

Lo scaricabarile è partito quando l’Unione europea ha bocciato il documento conclusivo che avrebbe dovuto contenere le decisioni prese durante il vertice, pochi minuti prima che fosse approvato. Decine di altri paesi hanno seguito il suo esempio. Poco dopo il ministro dell’ambiente turco e presidente della conferenza, Murat Kurum, è uscito dalla sala per informare i giornalisti che non ci sarebbe stati altri tentativi di produrre un nuovo testo.

Quando i lavori sono ripresi c’è stata un’ammissione insolitamente sincera del fatto che il fallimento era strutturale e non specificamente legato a quel vertice, alle circostanze o ai negoziatori. “Dobbiamo evolvere”, ha dichiarato Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Ma è difficile dire che forma dovrebbe assumere questa evoluzione.

Le Cop sono “conferenze delle parti” dell’Unfccc, un accordo sul cambiamento climatico firmato a Rio de Janeiro nel 1992. Più di vent’anni dopo, alla Cop21 di Parigi nel 2015, i paesi firmatari hanno finalmente concordato un processo per raggiungere l’obiettivo generale dell’Unfcc di stabilizzare gli effetti delle emissioni di gas serra sul clima.

Da allora l’attività principale delle Cop (più o meno annuali) è stata quella di realizzare e sviluppare le procedure stabilite dall’accordo di Parigi e fornire un forum di alto profilo in cui i paesi che vogliono agire contro il cambiamento climatico potessero cercare di convincere quelli meno determinati.

Finanziamenti Delusione africana I negoziatori africani erano andati alla Cop31 di Antalya con l’intenzione di ottenere più finanziamenti per l’adattamento dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, rispetto agli attuali 40 miliardi all’anno. “Per due settimane hanno fatto pressioni sui paesi ricchi perché indicassero una somma e delineassero un piano di pagamenti, come era stato promesso a Belém nel 2025”, scrive Seth Onyango sul sito bird story agency. La Cop30 in Brasile si era conclusa con l’impegno di triplicare entro il 2035 i fondi destinati ai paesi più esposti a eventi climatici estremi come siccità e alluvioni. “Non siamo venuti per mendicare, ma per rivendicare ciò che ci spetta di diritto”, ha ricordato il 20 novembre Zanetor Agyeman-Rawlings, la ministra dell’ambiente ghaneana, accusando i paesi ricchi di non tenere fede a quelle promesse. Per esempio l’Unione europea, uno dei principali finanziatori, si è rifiutata di fissare nuovi obiettivi con la scusa di voler dare la priorità agli impegni già presi. Di fronte alla crisi climatica le sfide per l’Africa sono enormi, ricorda il sito Semafor. Il continente produce solo per il 4 per cento delle emissioni globali di gas serra, e nove dei dieci paesi più vulnerabili sono africani. I fondi erogati finora non sono sufficienti: il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) stima che entro il 2035 i paesi meno industrializzati avranno bisogno di circa 305 miliardi di dollari all’anno per affrontare il riscaldamento climatico, ma nel 2024 ne hanno ricevuti appena il 10 per cento. L’Africa subsahariana avrebbe bisogno di 51 miliardi di dollari, mentre per Medio Oriente e Nordafrica 112 miliardi. Catherine Koffman, direttrice regionale per l’Africa del Green climate fund, ha dichiarato a bird story agency che è difficile trovare fondi per l’adattamento perché i progetti raramente generano gli introiti costanti che si aspettano gli investitori. ◆

Tre anni fa i volenterosi hanno esultato quando la dichiarazione finale della Cop28 di Dubai ha riconosciuto la necessità di “una transizione dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo”. È significativo che questa formula annacquata sia stata il primo riferimento esplicito al superamento dai combustibili fossili in una di queste dichiarazioni.

Le forze della reazione

Nel 2025 a Belém, in Brasile, le forze della reazione fossile, con l’India in prima fila, sono riuscite a censurare qualunque affermazione altrettanto esplicita. Quest’anno l’Arabia Saudita, la Russia e altri paesi hanno spinto per fare altrettanto, e hanno ottenuto quello che volevano: il testo finale di quello che doveva essere il “patto di Antalya” evitava di menzionare il superamento dei combustibili fossili. Allo stesso tempo conteneva frasi entusiastiche sull’espansione delle tecnologie per la “cattura e stoccaggio del carbonio”. Dato che questo procedimento punta specificamente a sequestrare l’anidride carbonica emessa dalla combustione, molti paesi vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico lo considerano una foglia di fico per continuare a usare le fonti fossili.

Emissione impossibile Anidride carbonica emessa dai combustibili fossili e dall’industria, miliardi di tonnellate ( Global Carbon Budget (2026) )

Darragh O’Brien, ministro dell’Irlanda per il clima e rappresentante dell’Unione europea alla Cop, ha definito “immorale” la mancanza di riferimenti ai combustibili fossili nel testo e ha dichiarato che l’Unione non avrebbe accettato di “negoziare indietro nel tempo”. Il Regno Unito, il Belize, le Fiji, le Isole Marshall, la Norvegia, Panama, Vanuatu e altri paesi si sono schierati con lui. E così la trattativa è fallita.

La conferenza è comunque riuscita a formalizzare alcune delle decisioni che gli erano state affidate dai precedenti incontri e dall’accordo di Parigi, come elaborare un programma per impedire che lo sviluppo dei paesi poveri sia ostacolato dalle spese e dalla difficoltà della transizione alle energie rinnovabili. Altre, tra cui una serie di misure per aiutare i paesi a ridurre le emissioni più rapidamente, sono state rinviate.

Lo scontro sulla menzione dei combustibili fossili può sembrare assurdo, e lo è. Ma è anche il sintomo di un problema molto più profondo. Le dichiarazioni politiche rilasciate alla chiusura delle Cop hanno assunto un valore performativo precisamente perché i risultati concreti sono così scarsi. Secondo l’ex negoziatore dell’Unione europea Paul Watkinson, la tendenza a considerare gli impegni altisonanti come l’obiettivo principale di ogni conferenza è una reazione comprensibile al rapido peggioramento degli effetti del cambiamento climatico.

Alla Cop31 questo espediente si è sgretolato caoticamente sotto gli occhi di tutto. Quest’anno la temperatura media globale dovrebbe superare di circa 1.6 gradi i livelli preindustriali. Gli effetti del Niño hanno contribuito all’aumento, ma anche tenendo conto di questo fenomeno il mondo sta comunque superando rapidamente la soglia degli 1,5 gradi di riscaldamento che i partecipanti alla conferenza di Parigi si erano impegnati a non oltrepassare, e molto prima del previsto. Davanti a questa enormità il processo sclerotico di specificare le regole per mettere in atto l’accordo di Parigi sembra profondamente inadeguato. Ma raggiungere un consenso sull’impegno a fare qualcosa di più sembra ormai impossibile. ◆ as

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