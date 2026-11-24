“Il sabbione non è solo un nome dato a un tipo di terreno, ma un’etichetta appiccicata addosso a chi nasceva qui, tra il Chianti e il Valdarno. Polveroso d’estate e fangoso d’inverno. Di quel fango che ti si appiccica alle scarpe, tenace e testardo. Proprio come la sua gente”, racconta Michele Lapini. La terra di Castelnuovo dei Sabbioni non si è staccata dalle scarpe del fotoreporter toscano che vive a Bologna, dove si occupa di cronaca e realizza progetti legati all’ambiente e ai movimenti di protesta.

Negli ultimi due anni si è dedicato però anche a un viaggio nel passato, nella provincia di Arezzo, dove è nato e cresciuto tra miniere e centrali elettriche.

Come a volte succede alle persone che vengono dai piccoli centri, durante l’adolescenza la vita comincia a diventare incredibilmente stretta e non resta che scappare verso la città per realizzare le proprie aspirazioni, o almeno provarci. Ora però il fotografo ha deciso di tornare alle sue origini, non solo per raccontare una storia autobiografica, ma anche per affrontare la storia collettiva di un territorio e delle comunità che l’hanno abitato finora.

La conca valdarnese è un deposito millenario di lignite, un combustibile fossile. Nella seconda metà dell’ottocento furono aperte le prime miniere per sfruttarlo e insieme alla produzione industriale arrivarono anche le lotte e le mobilitazioni dei minatori. L’attività mineraria portò nel 1906 alla costruzione della prima centrale elettrica, distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita poi a Santa Barbara. Inoltre, nel luglio del 1944 nel comune di Cavriglia avvenne la quarta strage nazifascista in Italia per numero di vittime, 192.