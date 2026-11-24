“Il sabbione non è solo un nome dato a un tipo di terreno, ma un’etichetta appiccicata addosso a chi nasceva qui, tra il Chianti e il Valdarno. Polveroso d’estate e fangoso d’inverno. Di quel fango che ti si appiccica alle scarpe, tenace e testardo. Proprio come la sua gente”, racconta Michele Lapini. La terra di Castelnuovo dei Sabbioni non si è staccata dalle scarpe del fotoreporter toscano che vive a Bologna, dove si occupa di cronaca e realizza progetti legati all’ambiente e ai movimenti di protesta.
Negli ultimi due anni si è dedicato però anche a un viaggio nel passato, nella provincia di Arezzo, dove è nato e cresciuto tra miniere e centrali elettriche.
Come a volte succede alle persone che vengono dai piccoli centri, durante l’adolescenza la vita comincia a diventare incredibilmente stretta e non resta che scappare verso la città per realizzare le proprie aspirazioni, o almeno provarci. Ora però il fotografo ha deciso di tornare alle sue origini, non solo per raccontare una storia autobiografica, ma anche per affrontare la storia collettiva di un territorio e delle comunità che l’hanno abitato finora.
La conca valdarnese è un deposito millenario di lignite, un combustibile fossile. Nella seconda metà dell’ottocento furono aperte le prime miniere per sfruttarlo e insieme alla produzione industriale arrivarono anche le lotte e le mobilitazioni dei minatori. L’attività mineraria portò nel 1906 alla costruzione della prima centrale elettrica, distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita poi a Santa Barbara. Inoltre, nel luglio del 1944 nel comune di Cavriglia avvenne la quarta strage nazifascista in Italia per numero di vittime, 192.
Quello che era un terreno agricolo e prospero, di frutteti e vigneti, è diventato una manifestazione evidente del conflitto tra la natura e gli esseri umani. In questa opera violenta di trasformazione, di scomparsa di paesi e comunità per fare spazio alle attività industriali, la presenza dell’anapaite – un minerale raro e bellissimo – rappresenta per Michele Lapini la metafora di luoghi esposti a sfide ed eventi drammatici, dove le persone hanno trovato la forza per resistere e ricominciare.
Costruendo una riflessione visiva su quest’area, Lapini ha scelto il nome del minerale per dare il titolo al suo nuovo libro, realizzato grazie al bando del ministero della cultura Strategia fotografia 2025. Tra scatti realizzati da lui stesso e foto d’archivio provenienti dall’Enel e da due fotoamatori del posto, Emilio Polverini e Alfonso Biagioni, Anapaite vuole essere la testimonianza di profondi cambiamenti geografici e sociali, tra cui la scomparsa di sette paesi. Tutte storie che si sono accumulate e sedimentate, ma che finora non sono state davvero elaborate dalle persone che oggi vivono in questi posti. Lapini è tornato a casa per fare il punto su quale sia stato il costo di questa perdita di memoria collettiva e provare anche insieme agli abitanti a immaginare come si vorrà costruire il futuro.
Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile conoscere il progetto durante il festival di fotografia di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, con la direzione artistica di Michela Becchis ed Elisabetta Portoghese.
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