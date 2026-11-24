Il 23 novembre la Nvidia ha annunciato che Jensen Huang, il cofondatore ed ex amministratore delegato dell’azienda, è stato reintegrato nel suo ruolo “con effetto immediato”. Il 12 novembre il manager si era dimesso in seguito allo scandalo che ha rivelato una sua relazione extraconiugale con Alice Huang. La donna, di nazionalità cinese, è sospettata dalla Cia di essere sul libro paga dei servizi segreti di Pechino e al centro di una rete costruita per far arrivare illegalmente alle aziende del paese asiatico gli innovativi chip della Nvidia, considerati il prodotto di punta per lo sviluppo dei servizi d’intelligenza artificiale avanzati.

Il consiglio d’amministrazione, si legge nel comunicato della Nvidia, ha votato all’unanimità il reintegro “dopo una serie di discussioni e incontri” con Jensen Huang e dopo aver “ricevuto” pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti. Questi hanno convinto il consiglio “che il reintegro non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, oltre a essere la scelta migliore per gli interessi “degli azionisti, dei dipendenti, dei partner aziendali e dei clienti”.

Il fatto che nella decisione di un’azienda, sia pure ricca e importante come la Nvidia, si mettano sullo stesso piano gli interessi privati con gli obiettivi strategici e di sicurezza di un paese la dice lunga sullo stato del capitalismo statunitense e di quello globalizzato in particolare.