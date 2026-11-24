Il 23 novembre la Nvidia ha annunciato che Jensen Huang, il cofondatore ed ex amministratore delegato dell’azienda, è stato reintegrato nel suo ruolo “con effetto immediato”. Il 12 novembre il manager si era dimesso in seguito allo scandalo che ha rivelato una sua relazione extraconiugale con Alice Huang. La donna, di nazionalità cinese, è sospettata dalla Cia di essere sul libro paga dei servizi segreti di Pechino e al centro di una rete costruita per far arrivare illegalmente alle aziende del paese asiatico gli innovativi chip della Nvidia, considerati il prodotto di punta per lo sviluppo dei servizi d’intelligenza artificiale avanzati.
Il consiglio d’amministrazione, si legge nel comunicato della Nvidia, ha votato all’unanimità il reintegro “dopo una serie di discussioni e incontri” con Jensen Huang e dopo aver “ricevuto” pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti. Questi hanno convinto il consiglio “che il reintegro non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, oltre a essere la scelta migliore per gli interessi “degli azionisti, dei dipendenti, dei partner aziendali e dei clienti”.
Il fatto che nella decisione di un’azienda, sia pure ricca e importante come la Nvidia, si mettano sullo stesso piano gli interessi privati con gli obiettivi strategici e di sicurezza di un paese la dice lunga sullo stato del capitalismo statunitense e di quello globalizzato in particolare.
Dopo l’esplosione dello scandalo, non solo molti commentatori ma anche alcuni esponenti di peso dell’amministrazione guidata da Donald Trump, tra cui il segretario al tesoro Scott Bessent, avevano detto di essere profondamente preoccupati della “cultura poco rispettosa delle leggi e delle regole” imposta da Huang alla Nvidia, sottolineando la necessità di nuovi quadri dirigenti.
Ma in questi giorni, evidentemente, Jensen ha fatto valere i suoi stretti legami con Trump. Subito dopo la diffusione della notizia del reintegro il presidente statunitense ha fatto sapere di essere intervenuto per telefono alle riunione del consiglio d’amministrazione della Nvidia e ha aggiunto che Huang “non ha fatto nulla di male”. Trump, inoltre, ha parlato con il manager il 22 novembre chiedendogli di “lavorare sodo”.
Un sistema difettoso
Evidentemente per Trump non è un problema che la Nvidia aggirasse da tempo i divieti del governo statunitense sfruttando una falla nelle norme “sfuggita” al segretario al commercio Howard Lutnick e “corretta” solo nei giorni scorsi.
Considerando quello a cui ci ha abituato finora l’amministrazione Trump non sarebbe sorprendente se, oltre all’incompetenza, ci fosse stata anche una voluta “sbadataggine” per accontentare sia un imprenditore amico sia forse gli interessi privati di qualcuno all’interno del governo.
È probabile, inoltre, che il 23 novembre molte persone bene informate tra Washington e Wall street abbiano realizzato enormi guadagni sapendo in anticipo del reintegro di Huang: subito dopo la diffusione della notizia, infatti, il titolo della Nvidia ha registrato un balzo clamoroso in borsa (+30 per cento). Secondo il Financial Times, il 23 novembre il valore delle azioni della Nvidia in possesso di Donald Trump è salito di 15 milioni di dollari. A rimetterci è stato invece chi aveva scommesso sul ribasso, come l’investitore Chris Lamarco, che già a maggio aveva denunciato i problemi della Nvidia con la Cina.
Al di là di conflitti d’interessi e dei sospetti di corruzione, la vicenda di Huang evidenzia gli effetti deleteri di quello che con l’amministrazione Trump è stato definito da molti osservatori capitalismo patriottico, un sistema “mercantilistico” in cui gli interessi delle aziende private s’intrecciano con gli obiettivi strategici dello stato.
Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal, non esattamente un giornale anticapitalista, il commentatore Greg Ip aveva lanciato l’allarme sugli effetti dannosi di questi intrecci: “La controversa vendita di chip alla Cina”, scriveva Ip, “ne è una chiara conseguenza. La Nvidia ha donato un milione di dollari per l’insediamento di Trump e 25 milioni di dollari per la sala da ballo della Casa Bianca, mentre Huang esortava personalmente Trump a revocare le restrizioni sulle vendite di processori alla Cina. L’anno scorso Trump l’ha fatto, in cambio di una percentuale sulle vendite di quei chip destinata al tesoro statunitense”.
Ip concludeva l’articolo augurandosi che lo scandalo della Nvidia “possa aver frenato questa deriva” e che il congresso indaghi sui legami tra la Casa Bianca e il mondo degli affari, magari a partire da gennaio con la nuova maggioranza democratica.
Con il ritorno di Huang, forse, Washington spera di guadagnare tempo e allontanare il sospetto che lo scandalo vada molto al di là delle relazioni extraconiugali di un manager influente e che possa rivelarsi, come suggeriscono alcuni commentatori, una sorta di nuovo Watergate. ◆
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