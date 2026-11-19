A Senawang, in Malaysia, la settimana scorsa alcuni lavoratori bangladesi manovravano camion ed escavatori in un cantiere grande più o meno come ottanta campi da calcio. Un posto molto lontano dagli uffici della Silicon valley dove, poche ore dopo, Jensen Huang sarebbe stato estromesso dalla guida della Nvidia. Eppure cantieri come quello nel sudest asiatico sono al centro della vicenda che ha scosso il principale produttore di processori e l’industria dell’intelligenza artificiale (ia).

Huang ha costruito un’attività da decine di miliardi di dollari per soddisfare l’enorme fame di chip statunitensi dei clienti cinesi, coltivando una rete di partner asiatici che hanno potuto fare affari con aziende cinesi. È diventato amico del presidente Donald Trump e ha fatto pressione a Washington perché la porta di servizio verso la Cina rimanesse aperta.

Pechino ha approfittato di tutte le scappatoie che Trump non aveva chiuso. I programmatori cinesi hanno usato i processori della Nvidia per recuperare terreno rispetto alle aziende statunitensi nel campo dell’ia, procurandoseli attraverso il contrabbando oppure accedendovi da remoto in paesi come la Malaysia.

Le rivelazioni sulla relazione di Huang con una dirigente di uno di quei partner asiatici – che secondo i servizi segreti statunitensi era una spia di Pechino – non hanno solo distrutto la sua carriera: ora minacciano di far crollare l’intero e redditizio ecosistema che aveva costruito in Asia per aiutare la Cina.

La Nvidia ha registrato 12,4 miliardi di dollari di ricavi in Cina tra gennaio e luglio di quest’anno, pari al 7 per cento del fatturato mondiale, e secondo gli analisti molti altri miliardi di dollari possono essere ricondotti ad affari con clienti cinesi. Secondo la Culper Research, azienda specializzata nelle vendite allo scoperto che a maggio aveva richiamato l’attenzione sui rapporti della Nvidia con Pechino, nell’ultimo anno fiscale più del 20 per cento dei ricavi dell’azienda è stato generato dalla domanda cinese.

Nel sudest asiatico “è la domanda cinese a spiegare le dimensioni enormi dei data center”, spiega James Chai, ricercatore dell’Iseas-Yusof Ishak institute di Singapore.

Negli Stati Uniti la caduta di Huang ha rafforzato il fronte dei parlamentari che chiedono di chiudere le scappatoie che gli permettevano di continuare a fare affari con la Cina. Howard Lutnick, il segretario al commercio, è finito sotto accusa perché considerato vicino a Huang e per aver sostenuto una linea morbida sulle esportazioni di chip, una posizione oggi di minoranza nell’amministrazione Trump (il 16 novembre Washington ha annunciato nuove restrizioni all’accesso delle aziende cinesi ai chip attraverso data center in paesi terzi). Il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente “continua ad avere piena fiducia” in Lutnick. Un funzionario del dipartimento del commercio ha detto che tra Lutnick e Huang non esiste nessun rapporto speciale, al di là del desiderio del segretario al commercio di mantenere buoni rapporti con una delle più importanti aziende statunitensi.

I fornitori di servizi cloud stanno guardando oltre il sudest asiatico

Alcuni documenti esaminati dal Wall Street Journal mostrano che la Megaspeed – l’azienda per cui lavorava Alice Huang, la donna che ha avuto una relazione con l’ex amministratore delegato della Nvidia – ha organizzato la spedizione verso aziende cinesi di quasi 12 miliardi di dollari di processori Nvidia di fascia alta tra il marzo 2024 e il giugno 2025. La Nvidia sostiene di fare il possibile per impedire il contrabbando.

La Megaspeed sostiene che le sue attività siano legali e di avere organizzato la propria catena di forniture nel rispetto delle norme, compresi i controlli statunitensi sulle esportazioni. Dichiara inoltre di aver incaricato consulenti legali esterni di condurre un’indagine. E afferma che Alice Huang ha lasciato l’azienda nell’agosto 2025.

I documenti sulle spedizioni riportano ordini per centinaia di migliaia di chip, proprio quelli che gli Stati Uniti volevano tenere fuori dalla portata della Cina attraverso i controlli sulle esportazioni. Non indicano però quanti siano stati effettivamente consegnati né da dove provenissero.

Huang ha sempre sostenuto apertamente la necessità di vendere il maggior numero possibile di processori ai clienti cinesi, mentre i suoi clienti statunitensi correvano per mantenere il vantaggio sui rivali cinesi. I suoi tentativi di convincere Trump ad autorizzare le esportazioni dirette dei chip Nvidia più avanzati in Cina sono stati in gran parte infruttuosi, nonostante i cambi di linea politica e il clamore mediatico. Ma le vie alternative, tra cui l’accesso da remoto ai data center in paesi terzi, hanno compensato buona parte delle vendite precluse dalle restrizioni.

Il ragionamento di Huang era questo: meglio mantenere i clienti legati alla tecnologia statunitense e conservare negli Stati Uniti posti di lavoro ben pagati, piuttosto che lasciare spazio a produttori cinesi rivali come la Huawei Technologies. “Gli Stati Uniti non possono vincere la corsa all’intelligenza artificiale se l’infrastruttura statunitense per l’ia non vince nel resto del mondo”, ha detto un rappresentante della Nvidia. E ha aggiunto che cedere il mercato dei processori ai concorrenti stranieri della Nvidia danneggerebbe anche altre aziende statunitensi del settore.

Due strade

Fino al 2022 l’ia generativa è stata soprattutto un progetto di ricerca e i chip Nvidia erano progettati principalmente per i videogiochi. Alla fine di quell’anno due sviluppi hanno creato le condizioni per tutto quello che è successo dopo: gli Stati Uniti hanno cominciato a vietare l’esportazione in Cina di processori avanzati, e la OpenAi ha lanciato ChatGpt, spingendo le aziende cinesi a mobilitare il loro formidabile bacino di talenti nel campo dell’ia per cercare di recuperare terreno.

Nel dicembre 2023 Gina Raimondo, segretaria al commercio dell’amministrazione Biden, descrisse chiaramente la politica statunitense: “Non possiamo permettere che la Cina ottenga questi chip, punto. Non le faremo avere la nostra tecnologia più avanzata”.

Le aziende cinesi hanno individuato rapidamente le due strade migliori per aggirare questa politica: il contrabbando e l’accesso da remoto. Portando fisicamente in Cina i processori della Nvidia, gli sviluppatori possono tenere vicina la potenza di calcolo di cui hanno bisogno e quindi testare, addestrare e perfezionare più facilmente i modelli di ia più potenti, spiegano gli ingegneri.

Secondo le ricerche del Wall Street Journal, mentre Alice Huang aveva una relazione con Jensen Huang (i due non sono parenti), l’azienda per cui lavorava la donna ha inviato processori ad acquirenti cinesi che intrattenevano da anni rapporti commerciali con aziende tecnologiche locali.

Per capire come funzionava il contrabbando si può partire da un caso giudiziario emerso a marzo, che ha riguardato la Super Micro Computer, storica partner della Nvidia. Yih-Shyan “Wally” Liaw, cofondatore dell’azienda, avrebbe organizzato insieme ad altri un piano per spedire server a un’azienda del sudest asiatico e poi farli arrivare in Cina. Quando gli ispettori della Super Micro hanno chiesto di visitare le strutture dell’azienda del sudest asiatico per verificare che i server ordinati si trovassero effettivamente lì, i responsabili del piano si sono trovati davanti a un problema: secondo un atto d’accusa federale, i server erano già stati mandati in Cina. Per superare i controlli, avrebbero allestito un finto magazzino, facendo credere che contenesse server dotati di chip Nvidia. Secondo l’atto d’accusa reso pubblico a marzo da un tribunale federale di New York, per ingannare un ispettore del governo statunitense è stato usato perfino un asciugacapelli per staccare e riapplicare le etichette con i numeri di serie.

Yih-Shyan “Wally” Liaw si è dichiarato non colpevole e il processo è previsto per il prossimo anno. L’azienda, che non è stata incriminata, sostiene di aver subìto un danno e ha interrotto i rapporti con gli imputati. Secondo persone che lavorano nel settore, procedimenti di questo tipo intercettano solo una piccola parte del traffico. Ma con l’aumento dei rischi, molte aziende cinesi hanno investito miliardi di dollari in un’alternativa perfettamente legale.

Domanda insaziabile

Fino alla stretta annunciata da Washington il 16 novembre, i data center fuori della Cina potevano importare liberamente chip Nvidia e affittarne la potenza di calcolo ai clienti cinesi. Nel maggio 2025 l’amministrazione Trump aveva favorito questa pratica, revocando un piano di Biden che avrebbe limitato il numero di chip importabili nei paesi del sudest asiatico e di altre regioni. La Casa Bianca aveva promesso nuove restrizioni, ma per un anno e mezzo non ha fatto nulla.

Gli sviluppatori cinesi spiegano che per costruire i modelli di ia più avanzati e competere con gli Stati Uniti hanno ancora bisogno dei chip Nvidia di fascia più alta. Quando usano i processori che si trovano nei data center di paesi terzi, a volte riportano in Cina i dischi rigidi con i dati di addestramento. Questi impianti possono servire anche clienti fuori della Cina che usano sistemi di ia sviluppati da aziende cinesi. Alice Huang e i suoi collaboratori hanno sfruttato i loro rapporti con Jensen Huang per diventare partner cloud della Nvidia, secondo persone a conoscenza dei fatti: chi otteneva questo status entrava di fatto in una lista di aziende favorite da Jensen Huang, che ottenevano un accesso privilegiato ai chip per l’ia, allora difficili da reperire. Spesso per ottenerlo dimostravano di avere già un grande cliente pronto a usarne la potenza di calcolo. Nel caso della Megaspeed, quel cliente era Alibaba, gigante cinese del commercio elettronico e dei servizi cloud.

Le aziende di data center del sudest asiatico hanno scoperto che, una volta ottenuti i chip Nvidia, la domanda cinese era insaziabile. Nel 2025 Aolani Cloud, un fornitore di servizi cloud con sede a Singapore, ha cercato di attirare investitori sostenendo che la situazione geopolitica offriva un’occasione unica alle aziende in grado di mettere in contatto i clienti cinesi con i chip avanzati. In una presentazione agli investitori, la Aolani, partner della Nvidia, spiegava che le maggiori aziende internet cinesi erano costrette ad affittare i chip che non potevano comprare.

La proposta ha funzionato. All’inizio del 2026 gli investitori della Aolani avevano contribuito a finanziare circa 2,5 miliardi di dollari di hardware in Malaysia. Il suo principale cliente era la ByteDance, la casa madre di TikTok, che ha un enorme bisogno di potenza di calcolo e spera che nel giro di pochi anni i suoi modelli di ia riescano a raggiungere quelli delle statunitensi OpenAi e Anthropic. La Aolani sostiene di aver predisposto sistemi per rispettare rigorosamente le norme statunitensi e di essersi concentrata fin dall’inizio sulla costruzione di una clientela globale.

Secondo Chai, il ricercatore di Singapore, la Malaysia ha attirato più di 34 miliardi di dollari di investimenti nei data center, soprattutto da aziende statunitensi e cinesi. Il paese, che ha 35 milioni di abitanti, è relativamente vicino alla Cina, mantiene rapporti amichevoli con Pechino e ha un governo che rende facile costruire e gestire data center.

La DayOne, un’azienda con sede a Singapore nata da un’impresa cinese che costruisce e gestisce data center, sta costruendo impianti in Malaysia e Indonesia in grado di ospitare chip Nvidia. Secondo un documento societario, quasi il 70 per cento delle sue attività dipende da un unico cliente, che persone informate hanno identificato nella ByteDance.

Gli effetti della corsa a ricoprire la Malaysia di data center sono ben visibili a Senawang, a un’ora d’auto dalla capitale Kuala Lumpur. Tra le piantagioni di palma da olio, i camion entravano e uscivano da un data center in costruzione del Vena Group, sostenuto dal fondo di gestione patrimoniale statunitense BlackRock. Come molte aziende del settore, il Vena Group vuole dare in affitto gli spazi alle società tecnologiche che installeranno i propri dispositivi, ma lo scandalo Huang potrebbe distruggere le fondamenta di questi investimenti.

Con l’aumento dei casi di contrabbando e l’intensificarsi dei controlli sugli accordi per l’accesso remoto, la Nvidia aveva già cominciato l’anno scorso a limitare i rapporti con la Cina. Secondo persone informate sui fatti, ha chiesto a molti partner fuori del paese di mantenere la quota di clienti cinesi sotto una soglia che oscilla tra il 30 e il 49 per cento, senza però inserire questa condizione nei contratti. Le stesse fonti riferiscono che la Nvidia ha anche sollecitato alcuni partner a escludere i cittadini cinesi dai vertici aziendali e ad allontanare gli investitori cinesi.

I fornitori di servizi cloud stanno guardando oltre il sudest asiatico, verso Giappone, Brasile, Asia centrale ed Europa, per realizzare nuove infrastrutture di calcolo al servizio dei clienti cinesi. E intanto Wash­ington è intervenuto per chiudere queste scappatoie. Il 13 novembre la Malaysia ha dichiarato che “non permetterà di essere usata per aggirare i controlli sulle esportazioni” e che stava indagando sulla Megaspeed e sulla sua affiliata malese per accertare eventuali riesportazioni di chip per l’ia verso altri paesi. ◆ as

Ultime notizie Accuse e litigi alla Casa Bianca Il 16 novembre 2026 l’amministrazione Trump ha annunciato nuove regole per limitare l’accesso delle aziende cinesi ai processori per l’intelligenza artificiale prodotti da aziende statunitensi. Finora il divieto di importarli in Cina poteva essere aggirato usando a distanza i processori installati nei data center di altri paesi. Ora i gestori di questi impianti, che si trovano quasi tutti nel sudest asiatico, dovranno ottenere una licenza per vendere grandi quantità di potenza di calcolo alle società cinesi. Secondo le nuove direttive l’Indonesia, la Malaysia, Singapore e la Thailandia – che stanno attirando grossi investimenti per la costruzione di data center – sono caratterizzati “da un rischio di deviazione dal percorso legale superiore alla norma” e temono quindi le ripercussioni delle nuove regole sulle loro economie. Secondo il New York Times la decisione di Trump è stata preceduta da mesi di scontri nell’amministrazione, inaspriti dallo scandalo Nvidia. Il segretario al commercio Howard Lutnick chiedeva restrizioni meno severe, temendo una nuova guerra commerciale con Pechino. Il segretario al tesoro Scott Bessent, affiancato dal segretario di stato Marco Rubio e da gran parte del consiglio per la sicurezza nazionale, voleva limiti più stringenti. Trump li ha approvati ad agosto, ma il dipartimento guidato da Lutnick non li ha mai adottati. In un comunicato lo stesso dipartimento ha precisato che le nuove regole erano state scritte su indicazione del tesoro e del consiglio per la sicurezza nazionale. Toccherà però a Lutnick applicarle. L’annuncio è arrivato alla vigilia del vertice di Shenzhen con Xi Jinping. Prima di partire Trump ha difeso Lutnick e ha detto di non voler “insultare la Cina”, alimentando tra i sostenitori della linea dura verso Pechino il timore che potesse usare le restrizioni come moneta di scambio nell’incontro. ◆

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