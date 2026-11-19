Quando Amalia Azcatl Cuautle è tornata nella sua città natale nella valle di Cholula, nel centro del Messico, dopo più di venticinque anni negli Stati Uniti, il fiume della sua infanzia era scomparso. Il Bátan, che un tempo attraversava Santa María Acuexcomac, si è prosciugato dopo che per decenni le sue acque sono state prelevate e incanalate verso Puebla, il capoluogo in forte espansione dello stato omonimo. La scomparsa del fiume è stata uno shock. Azcatl Cuautle ricorda quando da piccola ci faceva il bagno e lavava i panni sulla riva. “È straziante sapere che i nostri figli non potranno mai conoscere quella natura incontaminata”, dice. Per secoli le cime innevate dei vulcani Popocatépetl e Iztaccíhuatl hanno alimentato fiumi, sorgenti e ruscelli che scorrevano lungo la valle di Cholula. Questi corsi d’acqua hanno plasmato il fertile paesaggio del territorio e la vita degli abitanti, diventando un elemento fondamentale dell’economia agricola locale, oltre che dell’identità culturale e spirituale della regione. Ancora oggi la loro importanza è raccontata dai toponimi locali, che derivano dal náhuatl, la lingua indigena parlata nella zona. Per esempio, il nome Cholula è spesso tradotto come “il luogo in cui abbondano le acque”, Acuexcomac come “il luogo in cui è conservata l’acqua” e Coronango come “il luogo sotto il quale l’acqua gira”.

Tuttavia, a partire dagli anni novanta questo rapporto con l’acqua si è profondamente modificato a causa del cambiamento climatico e delle attività umane. I fiumi e le sorgenti da cui un tempo dipendeva la vita agricola del territorio si sono prosciugati o sono inquinati, e anche i pozzi comunitari e familiari sono ormai esauriti. Oggi molti abitanti della zona devono pagare per le forniture idriche o per l’acqua in bottiglia che servono a soddisfare le loro necessità quotidiane. Da risorsa condivisa l’acqua si è trasformata in una merce costosa e distribuita in modo disuguale. La rapida crescita demografica è stata una delle cause principali della crisi idrica nella regione. Secondo Alejandra Zamora Martínez, responsabile dell’acqua e delle resti fognarie del comune di San Andrés Cholula, l’espansione demografica ha fatto aumentare di molto la domanda di servizi pubblici. I dati dell’Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico indicano che la popolazione di San Andrés Cholula è aumentata da 38mila abitanti nel 1990 a 154mila nel 2020. Le conseguenze di questa rapida espansione urbana vanno ben oltre la crescita della domanda idrica. Nelle comunità vicino a San Andrés Cholula alcuni progetti urbanistici che incidono sull’accesso all’acqua stanno anche trasformando il tessuto sociale della regione. Molti abitanti sono stati costretti a lasciare le loro comunità a causa di un mercato immobiliare in crescita, indebolendo legami storici e tradizioni. Facundo Flores Coyotl, un idraulico di 58 anni di San Antonio Cacalotepec, sostiene che questi progetti abbiano avuto effetti gravi sull’ambiente, danneggiando non solo le risorse idriche ma anche interi ecosistemi.

Tutto questo ha fatto nascere un movimento di protesta, in rapida espansione, guidato dalle comunità indigene della regione di Cholula. Forti di una lunga storia di resistenza ai soprusi, molti abitanti si sono attivati per difendere le risorse naturali della regione. “Le comunità indigene della regione di Cholula hanno dovuto mobilitarsi tante volte in passato, perché gli espropri di terreni sono cominciati nelle prime fasi della colonizzazione. La differenza è che oggi le devastazioni sono irreversibili”, afferma Juan Carlos Flores Solís, un avvocato di San Pedro Cholula che ha partecipato alle recenti manifestazioni nella regione. Flores Solís si è avvicinato all’ambientalismo più di vent’anni fa e ha deciso di studiare giurisprudenza come ulteriore strumento di lotta. Lui e altri sostengono che il movimento per la difesa dell’acqua stia crescendo. “Ci siamo resi conto che resistere è possibile, soprattutto se ci uniamo ad altre comunità”, dice María Silvestre Torres, del collettivo femminile Guardiane del fiume Metlapanapa, nato a Santa María Zacatepec nel 2019.

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Nel 2021 abitanti e attivisti hanno occupato e bloccato un enorme impianto d’imbottigliamento gestito dalla multinazionale Danone, casa madre del marchio messicano Bonafont, accusandola d’impoverire le falde acquifere della regione. Due mesi dopo nella zona si è aperta una gigantesca voragine, che gli attivisti hanno attribuito all’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere. La Danone ha reagito citando in un comunicato una valutazione tecnica del 2021 della Commissione nazionale dell’acqua (Conagua), secondo cui la voragine di Santa María Zacatepec non era dovuta allo sfruttamento delle falde acquifere, ma alle caratteristiche idrogeologiche della zona. L’azienda ha anche sottolineato che le sue attività rispettano le leggi messicane e le condizioni stabilite dalla concessione idrica, monitorata dalla Conagua.

Mobilitazione contro la discarica

La chiusura dello stabilimento della Bonafont ha contribuito a rafforzare le reti di resistenza nella regione e anche oltre. Nel 2022 la comunità nahua di Santa María Zacatepec ha ospitato la prima assemblea nazionale per l’acqua e la vita, in collaborazione con il Congresso nazionale indigeno, riunendo attivisti da tutto il paese. Nel 2024 gli attivisti per l’acqua della regione di Cholula sono tornati a mobilitarsi per bloccare una discarica privata al confine tra San Andrés Calpan e San Pedro Cholula, che secondo loro stava inquinando le acque sotterranee. “Tutto è cominciato con una fotografia”, ricorda Gerardo Mahuztl Tepo, che ha partecipato alle proteste contro la discarica. Nel 2023, quando l’azienda aveva cominciato a scavare una nuova fossa per i rifiuti, nelle chat degli attivisti era circolata una foto in cui si vedeva dell’acqua sgorgare dal fondo del sito. Per molti abitanti è stato un momento di svolta. La discarica non era più vista semplicemente come un posto in cui si accumulavano rifiuti, ma come una minaccia per le risorse idriche della regione. “Le falde acquifere sono come vene, come rami di un albero. Non sappiamo esattamente dove scorrono, ma conosciamo l’importanza che hanno per tutti noi”, dice Mahuztl Tepo.

Accampamento permanente

Il 21 marzo 2024 centinaia di abitanti e di loro alleati si sono radunati davanti alla discarica, imponendone la chiusura e allestendo un accampamento permanente all’esterno del sito per impedire la ripresa dell’attività. Nell’agosto di quell’anno il procuratore federale messicano per la tutela dell’ambiente ha annunciato la chiusura definitiva della discarica. Oggi Mahuztl Tepo e altri attivisti per l’acqua continuano a fare i turni in modo che ci sia sempre qualcuno nell’accampamento. Vogliono tenere d’occhio il sito e accertarsi che rimanga chiuso. Inoltre, stanno ricoprendo la discarica di terra e piantando alberi per filtrare il percolato, un liquido nero tossico e inquinante.

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Le proteste hanno ravvicinato le comunità della regione di Cholula, rafforzando i loro legami con la terra e l’acqua. “Nelle comunità rurali la resistenza cresce più facilmente che in città, perché c’è già un’identità collettiva”, spiega Flores Solís. Ma l’avvocato è consapevole del fatto che la battaglia per l’acqua è tutt’altro che chiusa. Vent’anni di attivismo gli hanno insegnato che la resistenza è un processo continuo, non una singola azione: “È difficile immaginare un orizzonte in cui otterremo una vittoria definitiva, ma possiamo continuare a difendere l’acqua. È il nostro modo di combattere per la vita”.

“La natura grida per chiedere aiuto”

Anche le autorità sanno che non si può rimediare ai danni dall’oggi al domani. I funzionari del segretariato per l’approvvigionamento idrico, il drenaggio e le reti fognarie di San Andrés Cholula affermano che per evitare un ulteriore deterioramento è necessario cambiare sia i comportamenti dei cittadini sia le azioni del governo. Per decenni l’acqua è stata concepita come una risorsa infinita e le falde acquifere della regione sono state considerate inesauribili. Zamora, la responsabile dell’acqua del comune di San Andrés Cholula, sottolinea che la crisi idrica in corso “non è un problema che il governo può risolvere da solo. È una sfida che dev’essere affrontata collettivamente, sia dal governo sia dalla società”. La primavera scorsa, nel quinto anniversario dell’apertura della voragine, la comunità di Santa María Zacatepec è tornata a riunirsi. “Questa non è una celebrazione”, ha dichiarato Anastacio Pérez Juarez, uno dei fondatori della radio comunitaria locale e attivista per l’acqua. “È un atto di resistenza. La voragine ci ricorda perché continuiamo a lottare. È la natura che grida per chiedere aiuto, per dirci che c’è qualcosa di profondamente sbagliato”. ◆

(Traduzione di Francesco De Lellis)

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