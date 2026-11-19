Il Kyiv Independent era appena stato vittima di un attacco informatico che aveva l’obiettivo – spiegava Rudenko – di “seminare confusione e minare la fiducia” nei confronti della testata e dell’Ucraina.

La notte precedente il nostro incontro, Rudenko aveva inviato ai lettori, alle 2.34 del 4 novembre, un messaggio insolito. Non un editoriale, come quelli che scrive spesso, ma un testo intitolato “Questa email non veniva da noi”. Si riferiva a quattro email scritte in russo e in inglese e indirizzate ad alcuni lettori e abbonati del giornale. La prima annunciava che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj “aveva lanciato un missile nucleare contro Kiev”.

“Il problema della scelta tra patriottismo e giornalismo indipendente non esiste, perché se si crede nella democrazia essere giornalisti indipendenti è un gesto patriottico”, afferma decisa Olga Rudenko . “Amare l’Ucraina significa anche aiutare l’Ucraina”. La direttrice del giornale online in lingua inglese The Kyiv Independent è orgogliosa del cammino fatto in tempi così difficili dalla sua testata, che l’11 novembre ha festeggiato il quinto compleanno .

In Ucraina – un paese democratico in cui la società civile, almeno dalla rivoluzione di Maidan (2013-2014), ha preso l’abitudine di far sentire la propria voce su diversi argomenti – la questione è più delicata. Fin dove arriva il patriottismo e dove finisce la libertà di stampa, quando il tuo paese è attaccato da un vicino molto potente che cerca di annientarti?

Ma durante la nostra visita alla redazione del Kyiv Independent non si discute di queste considerazioni esistenziali. Oltre all’attacco informatico notturno, bisogna pensare al trasloco del giornale, che si è appena spostato in una nuova sede nel quartiere di Podil, e ai preparativi per l’inverno, in una città dove i continui attacchi rendono la vita estremamente difficile.

Inoltre, Mosca non prende di mira solo il governo e l’esercito ucraini, ma anche la popolazione, le infrastrutture civili e i mezzi d’informazione. Alcuni giornalisti sono stati colpiti deliberatamente lontano dal fronte, e nei territori occupati dall’esercito russo i reporter sono sistematicamente arrestati. Alcuni sono rinchiusi da anni nelle terribili prigioni russe, dove nel 2024 è morta una di loro, Viktorija Roščyna .

Per prima cosa, quindi, un giornale di un paese in guerra deve fare i conti con il nemico. La redazione del Kyiv Independent ha sede a Kiev, una città sotto le bombe: i giornalisti vivono, come tutti gli abitanti, al ritmo delle interruzioni di elettricità, acqua e riscaldamento; gli inviati che seguono le operazioni militari corrono il rischio, come ogni reporter al fronte, di essere feriti o uccisi sul campo di battaglia.

Un articolo pubblicato più tardi nella stessa giornata diceva che “il contenuto di queste notizie false fa pensare a un’operazione orchestrata dalla Russia”, forse condotta dallo stesso gruppo di hacker che pochi giorni prima aveva violato l’app di allerta aerea del governo ucraino, pubblicando un messaggio secondo cui “un allarme nucleare” stava per essere lanciato in tutta l’Ucraina e i missile balistici Orešnik erano “già in volo”.

Olga Rudenko e l’amministratrice delegata del giornale, Daryna Ševčenko, sono di buon umore. “L’umorismo è fondamentale”, dicono in coro, tra una battuta e l’altra. “Sopravvivere fisicamente alla guerra non significa solo garantire la sopravvivenza di chi è sulla linea del fronte, comprare kit di sopravvivenza e rilevatori di droni. Ogni giorno bisogna prendersi cura di tutta la redazione”, spiega Ševčenko. “In questo momento stiamo affittando case nell’Ucraina occidentale dove sistemarci per l’inverno”.

Le due giornaliste sono alla guida di una redazione che conta ormai un centinaio di dipendenti, e che è finanziata da una comunità di circa 35mila donatori. In realtà l’ultima volta che il giornale aveva preso un’iniziativa simile, nel primo inverno di guerra, nessun giornalista aveva voluto lasciare Kiev.

Ma un giornale di un paese in guerra, oltre che con il nemico che bombarda e uccide, deve fare i conti con le tensioni interne. Evidentemente non tutti in Ucraina hanno la stessa idea di cosa voglia dire unità nazionale e difesa del paese. Sui mezzi d’informazione e sui social media i dibattiti sono molto accesi. I giornalisti ucraini ritengono che il vero problema sia l’autocensura più che la censura, praticamente inesistente.

Nessun ufficio statale verifica il contenuto dei giornali e delle tv provate prima della pubblicazione o della messa in onda. E perfino la televisione pubblica, Suspilne, cerca di conservare l’indipendenza dal potere politico, svincolandosi dalle regole della cosiddetta “telemaratona”, il format studiato dal governo dopo l’invasione russa e l’introduzione della legge marziale, nel 2022, per trasmettere attraverso sei canali tv informazioni controllate e ufficiali sulla guerra 24 ore su 24.