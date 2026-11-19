In tempo di guerra il giornalismo è un mestiere complicato, soprattutto nei paesi direttamente coinvolti nel conflitto. In molti stati durante un conflitto la questione della libertà di stampa non si pone neanche, dato che l’uso della violenza armata va di pari passo con un sistema di potere dittatoriale.
In Ucraina – un paese democratico in cui la società civile, almeno dalla rivoluzione di Maidan (2013-2014), ha preso l’abitudine di far sentire la propria voce su diversi argomenti – la questione è più delicata. Fin dove arriva il patriottismo e dove finisce la libertà di stampa, quando il tuo paese è attaccato da un vicino molto potente che cerca di annientarti?
“Il problema della scelta tra patriottismo e giornalismo indipendente non esiste, perché se si crede nella democrazia essere giornalisti indipendenti è un gesto patriottico”, afferma decisa Olga Rudenko. “Amare l’Ucraina significa anche aiutare l’Ucraina”. La direttrice del giornale online in lingua inglese The Kyiv Independent è orgogliosa del cammino fatto in tempi così difficili dalla sua testata, che l’11 novembre ha festeggiato il quinto compleanno.
La notte precedente il nostro incontro, Rudenko aveva inviato ai lettori, alle 2.34 del 4 novembre, un messaggio insolito. Non un editoriale, come quelli che scrive spesso, ma un testo intitolato “Questa email non veniva da noi”. Si riferiva a quattro email scritte in russo e in inglese e indirizzate ad alcuni lettori e abbonati del giornale. La prima annunciava che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj “aveva lanciato un missile nucleare contro Kiev”.
Il Kyiv Independent era appena stato vittima di un attacco informatico che aveva l’obiettivo – spiegava Rudenko – di “seminare confusione e minare la fiducia” nei confronti della testata e dell’Ucraina.
Un articolo pubblicato più tardi nella stessa giornata diceva che “il contenuto di queste notizie false fa pensare a un’operazione orchestrata dalla Russia”, forse condotta dallo stesso gruppo di hacker che pochi giorni prima aveva violato l’app di allerta aerea del governo ucraino, pubblicando un messaggio secondo cui “un allarme nucleare” stava per essere lanciato in tutta l’Ucraina e i missile balistici Orešnik erano “già in volo”.
Per prima cosa, quindi, un giornale di un paese in guerra deve fare i conti con il nemico. La redazione del Kyiv Independent ha sede a Kiev, una città sotto le bombe: i giornalisti vivono, come tutti gli abitanti, al ritmo delle interruzioni di elettricità, acqua e riscaldamento; gli inviati che seguono le operazioni militari corrono il rischio, come ogni reporter al fronte, di essere feriti o uccisi sul campo di battaglia.
Inoltre, Mosca non prende di mira solo il governo e l’esercito ucraini, ma anche la popolazione, le infrastrutture civili e i mezzi d’informazione. Alcuni giornalisti sono stati colpiti deliberatamente lontano dal fronte, e nei territori occupati dall’esercito russo i reporter sono sistematicamente arrestati. Alcuni sono rinchiusi da anni nelle terribili prigioni russe, dove nel 2024 è morta una di loro, Viktorija Roščyna.
Ma durante la nostra visita alla redazione del Kyiv Independent non si discute di queste considerazioni esistenziali. Oltre all’attacco informatico notturno, bisogna pensare al trasloco del giornale, che si è appena spostato in una nuova sede nel quartiere di Podil, e ai preparativi per l’inverno, in una città dove i continui attacchi rendono la vita estremamente difficile.
Sopravvivere con l’umorismo
Olga Rudenko e l’amministratrice delegata del giornale, Daryna Ševčenko, sono di buon umore. “L’umorismo è fondamentale”, dicono in coro, tra una battuta e l’altra. “Sopravvivere fisicamente alla guerra non significa solo garantire la sopravvivenza di chi è sulla linea del fronte, comprare kit di sopravvivenza e rilevatori di droni. Ogni giorno bisogna prendersi cura di tutta la redazione”, spiega Ševčenko. “In questo momento stiamo affittando case nell’Ucraina occidentale dove sistemarci per l’inverno”.
Le due giornaliste sono alla guida di una redazione che conta ormai un centinaio di dipendenti, e che è finanziata da una comunità di circa 35mila donatori. In realtà l’ultima volta che il giornale aveva preso un’iniziativa simile, nel primo inverno di guerra, nessun giornalista aveva voluto lasciare Kiev.
Ma un giornale di un paese in guerra, oltre che con il nemico che bombarda e uccide, deve fare i conti con le tensioni interne. Evidentemente non tutti in Ucraina hanno la stessa idea di cosa voglia dire unità nazionale e difesa del paese. Sui mezzi d’informazione e sui social media i dibattiti sono molto accesi. I giornalisti ucraini ritengono che il vero problema sia l’autocensura più che la censura, praticamente inesistente.
Nessun ufficio statale verifica il contenuto dei giornali e delle tv provate prima della pubblicazione o della messa in onda. E perfino la televisione pubblica, Suspilne, cerca di conservare l’indipendenza dal potere politico, svincolandosi dalle regole della cosiddetta “telemaratona”, il format studiato dal governo dopo l’invasione russa e l’introduzione della legge marziale, nel 2022, per trasmettere attraverso sei canali tv informazioni controllate e ufficiali sulla guerra 24 ore su 24.
“Rispettiamo i limiti necessari per motivi di sicurezza, per esempio sulla localizzazione delle postazioni militari e delle infrastrutture civili strategiche, ma non abbiamo mai taciuto informazioni anche scomode per l’Ucraina. Nemmeno una volta”, afferma Rudenko.
Il Kyiv Independent è stato il primo giornale ucraino a denunciare, già nel 2022, casi di violenze e abusi all’interno delle forze armate, in particolare in alcune unità della Legione internazionale. “In un paese con una lunga storia di violenze contro i giornalisti, penso che la decisione di pubblicare quell’inchiesta sia stata coraggiosa, perché non sapevamo che conseguenze avrebbe avuto”, dice Rudenko.
Lo scorso febbraio il giornale ha pubblicato un’inchiesta simile sulla morte di un soldato torturato da un ufficiale. Un comandante di unità ha subito mandato messaggi minacciosi, dicendo che i giornalisti erano stati “identificati e localizzati”. I servizi di intelligence militare (Hur) si sono impegnati ad aprire un’inchiesta sulle intimidazioni.
Nel 2025 un agente del servizio di sicurezza interna (Sbu) è stato visto nell’edificio in cui vive Daryna Ševčenko, poco dopo la pubblicazione di un’inchiesta sulla Fire Point, il principale fabbricante d’armi ucraino. L’azienda aveva appena minacciato la testata di rivolgersi all’Sbu, che invece ha parlato di “un malinteso”.
La Fire Point ha minacciato anche un altro giornale online, la Ukrainska Pravda, accusandolo di aver creato ostacoli allo sviluppo del programma balistico ucraino. Un’accusa grave, ma “falsa, insensata e irresponsabile”, afferma Ševčenko.
Anche altri mezzi d’informazione ucraini continuano a subire minacce, pressioni, azioni legali e campagne di diffamazione sui social media. “I funzionari governativi pensano che riportare i fatti per come sono possa avere conseguenze politiche e diplomatiche negative per l’Ucraina o provocare tensioni nella società”, spiega Ševčenko. “In realtà se si nasconde uno scandalo non si aiuta il paese, perché il nostro progetto a lungo termine, al di là della guerra, è la democrazia”.
Anche la presidenza ucraina tiene a debita distanza i mezzi d’informazione indipendenti, che sono comunque regolarmente invitati ad aggiornamenti più o meno off the record. “Zelenskyj non ha mai concesso interviste a giornali, siti o tv indipendenti”, sottolinea Rudenko. “Preferisce la televisione pubblica e i mezzi d’informazione stranieri”. Il presidente limita anche le conferenze stampa, dove le domande sono meno controllate. L’ultima risale al febbraio 2025.
Nelle redazioni di Kiev tutti però concordano sul fatto che le pressioni provenienti dalla presidenza sono scomparse dopo la destituzione, alla fine del 2025, del capo dell’amministrazione presidenziale Andrij Jermak, noto per il suo atteggiamento autoritario, sostituito dal generale Kyrylo Budanov, ex capo dell’intelligence militare.
Del resto la reputazione di Jermak non è migliorata dopo la sua uscita di scena: i procuratori che indagano su un caso di corruzione in cui è implicato, hanno scoperto degli sms in cui chiedeva alla sua veggente di lanciare un sortilegio contro la direttrice di Ukrainska Pravda, Sevgil Musaeva, e contro un altro giornalista della redazione.
Olga Rudenko ritiene che i mezzi d’informazione indipendenti siano “molto importanti per l’Ucraina”. E infatti il Kyiv Independent usa la sua solidità finanziaria per aiutare altri siti e giornali, che si sono ritrovati senza risorse dopo la sospensione del programma di aiuti di Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, decisa nel 2025 dall’amministrazione Trump.
Il 27 ottobre il Kyiv Independent ha fatto un bilancio di questi anni di guerra e legge marziale in un articolo estremamente interessante: “Quale libertà per la stampa in Ucraina in tempo di guerra?”, firmato da Oleg Sukhov.
Anche se l’elenco degli episodi di pressione e intimidazione contro i mezzi d’informazione può risultare imbarazzante per Kiev, resta il fatto che nella classifica mondiale della libertà di stampa del 2026 di Reporter senza frontiere (Rsf) l’Ucraina avanza, raggiungendo il 55º posto (era al 62º nel 2025) e superando gli Stati Uniti di Trump (al 64º posto), mentre la Russia di Putin è al 172º posto su 180 paesi esaminati.
Del resto la newsletter sulla Russia del Kyiv Indipendent si intitola “WTF (what the fuck) is wrong with Russia?”, cioè, in un linguaggio più castigato: “Che problema ha la Russia?”. ◆
(Traduzione di Andrea De Ritis)
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