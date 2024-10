Viktoriia Roshchyna, una giornalista ucraina freelance di 27 anni, è morta il 19 settembre in una prigione russa. La famiglia ha avuto la notizia il 10 ottobre, scrive il Kyiv Independent. Roshchyna era scomparsa nell’agosto del 2023 nella regione orientale dell’Ucraina: era stata in detenzione preventiva nel carcere di Taganrog e poi trasferita in quello di Lefortovo, a Mosca, in vista di uno scambio di prigionieri. Non sono ancora note le cause della morte.