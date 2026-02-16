Nel novembre 2024, in Serbia, la tettoia di una stazione ferroviaria crollò uccidendo 16 persone. Era stata costruita male e la colpa, molto probabilmente, era della corruzione. Dopo l’incidente, il paese fu scosso da forti proteste, raccontate da un giornalista indipendente. Alcuni manifestanti furono aggrediti da gruppi di picchiatori sotto gli occhi della polizia. Altri furono picchiati direttamente dai poliziotti.

Secondo l’associazione dei giornalisti indipendenti serbi, nel 2025 il paese ha registrato almeno 91 aggressioni ai giornalisti. Jelena Petković, specializzata nella sicurezza dei mezzi d’informazione, sottolinea che raramente i colpevoli sono puniti e “questo incoraggia i crimini contro i giornalisti”. Oggi la Serbia ha tutte le caratteristiche di una democrazia. E non chiude in carcere i giornalisti per quello che scrivono. Ma le autorità trovano mille modi di complicargli la vita e il lavoro se non sostengono il governo.

Negli ultimi anni il sito di giornalismo d’inchiesta Krik, che ha denunciato spesso la corruzione nel governo serbo, è stato colpito da più di trenta denunce, di cui 17 ancora in corso. Il direttore Stevan Dojčinović ha dovuto trascorrere fino a cinque giorni al mese in tribunale. Le testate ufficiali lo accusano di essere al soldo della Cia e del miliardario George Soros. Qualcuno ha diffuso una serie di immagini false che lo ritraggono in compagnia del capo di una banda criminale, insieme a fotografie reali della sua vita privata, con il chiaro obiettivo di metterlo in imbarazzo.

“È stato molto pesante”, ammette il giornalista. In Serbia tutte le emittenti terrestri sono controllate dallo stato o da amici del presidente populista di destra Aleksandar Vučić e devono assecondarlo. Il consulente esperto d’informazione Zoran Kusovac racconta che una sua amica ha divorziato dal marito, un redattore televisivo, anche perché era esasperata dalle telefonate notturne che riceveva da Vučić.