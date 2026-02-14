La parte ricca del pianeta cresciuta all’insegna del capitalismo e dell’iniziativa individuale combatte da sempre con il fatto, o quanto meno non può fare finta di ignorarlo, che uno dei suoi maggiori difetti è quello di lasciare indietro molte, a volte troppe, persone. Non è moralmente né economicamente accettabile che ci sia chi non riesce a mangiare tutti i giorni e non ha una casa decente in cui vivere.

Il problema è discusso da secoli, e nel novecento la risposta più importante è stata senza dubbio la nascita dello stato sociale e della sanità pubblica, almeno in Europa. Oggi, di fronte alle crescenti disuguaglianze nelle società ricche, si discute spesso della necessità di assicurare a chi ne ha bisogno più aiuti in denaro, per esempio il cosiddetto reddito di cittadinanza. Ma alcuni casi dimostrano che spesso il denaro non è risolutivo: chi è ai margini della società ha bisogno di alcuni beni e servizi essenziali e innanzitutto della casa, una base da cui partire per costruirsi una vita normale.

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung racconta quello che succede in Germania. Nella ricca Düsseldorf, importante centro industriale e finanziario nell’ovest del paese, si cerca di risolvere il problema delle persone senza dimora sulla base del principio dell’housing first, la casa prima di tutto. “Ecco l’idea: queste persone dovrebbero prima ricevere un’abitazione e poi, con l’aiuto di operatori sociali, cominciare ad affrontare i loro problemi, dalla disoccupazione alla tossicodipendenza. Sembra semplice, ma è di fatto un rovesciamento del modello classico usato per aiutarle”.

Secondo i dati ufficiali, in Germania si trovano in questa condizione più di cinquecentomila persone, mentre altre sessantamila sono classificate come “senza dimora velate”, perché riescono a trovare ospitalità di volta in volta da parenti e conoscenti. Il governo federale si propone di risolvere il problema entro il 2030 dando un’abitazione a tutti. E in un piano nazionale presentato nel 2024 ha adottato, tra l’altro, proprio il principio dell’housing first.