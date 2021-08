“Il fatto che io non abbia una dimora fissa è direttamente collegato alla violenza domestica, perché me ne sono andata via di casa”, racconta Naomi, 47 anni, che ha chiesto di essere identificata solo con il nome. Naomi, una donna aborigena cresciuta nel centro di Melbourne, ama parlare e la sua energia e la sua assertività nascondono anni di difficoltà.

Oggi vive nel Queensland, lo stato più settentrionale dell’Australia, e descrive in una lunga telefonata le sue esperienze di senza tetto e di vittima di violenza familiare. “La violenza domestica per me era normale, perché l’ho vista fin da piccola”, spiega senza giri di parole. Crescendo con la madre aborigena e il padre irlandese ha vissuto in mezzo a gravi violenze domestiche, spesso alimentate dall’alcol. “Mamma – non fraintendermi, le voglio un bene dell’anima – ma da ragazzina semplicemente non la capivo, era davvero pazza”, racconta con tristezza. “Si ubriacava e dava di matto. Lei e papà andavano avanti fino a esplodere di rabbia alcolica”.

Naomi all’epoca non lo sapeva, ma sua madre apparteneva alla cosiddetta generazione rubata di bambini indigeni sottratti con la forza alle loro famiglie, ed era cresciuta in una missione gestita da suore non indigene. I bambini aborigeni spesso subivano gravi abusi in queste istituzioni, dove le condizioni di vita erano durissime e le punizioni molto severe.

Il dolore provocato dalla separazione dalla famiglia e l’allontanamento dalla loro cultura e dal loro patrimonio ha provocato nelle “generazioni rubate” un trauma spesso sfociato nell’abuso di alcol e droghe, violenza domestica e vita senza fissa dimora, con un impatto fortissimo sulla generazione successiva.

La violenza domestica e la penuria di alloggi

Dopo la separazione dei genitori, Naomi si è trovata a 14 anni senza casa e ha vissuto in diversi ostelli nei dintorni di Melbourne.

“Ho lavorato in molte fabbriche a Richmond. Trovavo dei lavoretti con cui mantenermi”, racconta. “Però non avevo l’età per affittare una casa, perciò dovevo vivere in questi ostelli o cercare sistemazioni di fortuna in casa di altri”.

Descrive gli ostelli “sempre lerci, pieni di persone di ogni genere, soprattutto anziani. Io ero molto giovane. Avevo paura”.

Le storie come quella di Naomi non sono rare in Australia. Di fatto la violenza domestica è la causa principale della condizione di senza tetto nel paese e le donne rappresentano quasi la metà delle persone che vivono così. Secondo le statistiche, più di un terzo delle donne di età superiore ai 15 anni ha subìto violenze fisiche, psicologiche o sessuali da parte del partner attuale o di un ex. A causa di questa minaccia alla loro sicurezza, donne come Naomi sono costrette ad andarsene di casa, spesso insieme ai loro figli.

Gli uomini senza tetto spesso dormono all’aperto, ma le donne in queste condizioni di frequente sono con bambini che dipendono da loro. Questo le spinge a cercare sistemazioni più sicure della strada, per esempio chiedendo ospitalità ad amici, in alloggi o pensioni o sistemandosi perfino in auto.