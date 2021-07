Dalla sua creazione, nel 2011, l’azienda israeliana vende il suo software presentandolo come uno strumento decisivo destinato unicamente alla lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, e assicura di prendere ogni precauzione per garantire un uso “legittimo” del suo programma.

Tuttavia l’analisi dei dati consultati da Le Monde e dalle altre redazioni dimostra che per gran parte dei clienti dell’Nso la lotta contro il terrorismo e la criminalità costituisce una minima parte dell’utilizzo di Pegasus.

In Azerbaigian, in Marocco e in Ruanda gli obiettivi del software sono soprattutto giornalisti, oppositori, avvocati, difensori dei diritti umani. L’Nso ripete da anni che i casi di sorveglianza politica sono incidenti isolati, ma le informazioni che Le Monde e i partner hanno pubblicato a partire dal 18 luglio, in una serie di rivelazioni che usciranno nel corso della settimana, dimostrano in maniera incontestabile che gli abusi sono la norma, non l’eccezione.

Una parte consistente dei clienti dell’Nso acquista Pegasus per sorvegliare i propri oppositori politici e la propria popolazione.

Queste violazioni ripetute dei diritti umani sono commesse da paesi il cui acquisto di Pegasus è stato sistematicamente approvato dal ministero della difesa israeliano. Israele protegge e coccola l’Nso, uno strumento importante del suo soft power. La fornitura ad alcuni governi ha contribuito a ristabilire le relazioni diplomatiche, e in questo senso le attività dell’Nso possono parzialmente spiegare il recente riavvicinamento operato dallo stato ebraico con Arabia Saudita, Ungheria o Marocco.

La difesa dell’Nso Group

Nè l’Nso né il governo israeliano possono ignorare il fatto che una buona parte dei clienti dell’azienda acquista Pegasus specificamente per sorvegliare gli oppositori politici e la popolazione, senza dimenticare lo spionaggio industriale nei confronti dei partner commerciali e le indagini sui governi dei paesi vicini.

Il diritto internazionale inquadra soltanto marginalmente la vendita di queste armi informatiche, che gli acquirenti utilizzano quotidianamente contro i civili e contro categorie protette dalla convenzione di Ginevra, come i medici.

“L’Nso Group nega con decisione le false accuse portate dalla vostra inchiesta. Queste accuse sono in buona parte teorie non corroborate, che sollevano seri dubbi sulla credibilità delle vostre fonti e sul centro della vostra inchiesta”, ha risposto l’azienda israeliana contattata dal Progetto Pegasus. “Le vostre fonti vi hanno fornito informazioni che non poggiano su alcuna base fattuale”, ha aggiunto l’azienda, che afferma di non conoscere né di controllare in tempo reale l’utilizzo di Pegasus da parte dei clienti. “L’Nso Group continuerà a indagare sulle accuse credibili in merito a un uso scorretto del suo software e agirà in funzione dei risultati. Questo potrebbe consistere nell’interruzione dell’accesso al sistema per alcuni clienti in caso di abusi confermati. L’Nso Group lo ha fatto in passato e non esiterà a farlo in futuro”, ha precisato l’azienda.