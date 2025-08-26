Tra le ventidue vittime degli attacchi condotti da Israele il 25 agosto 2025 contro l’ospedale Nasser, nella Striscia di Gaza, c’erano cinque giornalisti. Dopo le condanne arrivate da tutto il mondo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un comunicato in cui afferma che Israele “apprezza il lavoro dei giornalisti”. I dati, però, raccontano una storia diversa.

Il numero dei giornalisti uccisi a Gaza nei due anni di guerra è arrivato a 192. Il Committee to protect journalists, che ha raccolto questi dati, sostiene di non aver mai assistito a un “tentativo così sanguinario e intenzionale di mettere a tacere e uccidere i giornalisti” come quello condotto da Israele. “I reporter palestinesi sono costantemente minacciati, presi di mira e assassinati dalle forze armate israeliane, oltre che arbitrariamente arrestati e torturati per ritorsione contro il loro lavoro”, aggiunge l’organizzazione.

Da studiosa di storia moderna della Palestina so bene che gli omicidi di reporter, fotografi e altri professionisti del settore a Gaza rientrano in una lunga storia dei tentativi israeliani di mettere a tacere i giornalisti palestinesi. Si può risalire almeno fino al 1967, quando Israele ha occupato militarmente i Territori palestinesi della Cisgiordania, di Gerusalemme est e della Striscia di Gaza dopo la guerra dei sei giorni.

Oltre al bilancio drammatico delle vittime, la cosa che rende la situazione ancora più drammatica è che, a causa delle restrizioni imposte da Israele all’ingresso della stampa straniera a Gaza, i reporter palestinesi sono gli unici a poter testimoniare la devastazione e le uccisioni in corso, raccontandole al resto del mondo. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi circa 200 giornalisti in tutto il mondo. Quasi tutti erano palestinesi.