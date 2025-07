Netanyahu aveva invitato i suoi cittadini a ricordare “ quello che Amalek vi ha fatto ”, una citazione interpretata da molti come un riferimento a un passo della Bibbia che esorta gli israeliti a “uccidere uomini e donne, bambini e neonati” del loro antico nemico, il popolo amalecita. Funzionari governativi e militari hanno affermato di combattere “ animali umani ” e, in seguito, hanno invocato una “distruzione totale ”. Nissim Vaturi, vicepresidente del parlamento, ha dichiarato su X che il compito di Israele doveva essere quello di “cancellare la Striscia di Gaza dalla faccia della terra”. Le azioni di Israele possono essere interpretate solo come l’attuazione dell’intenzione dichiarata di rendere la Striscia di Gaza inabitabile per la popolazione palestinese. Credo che l’obiettivo fosse – ed è ancora – costringere la popolazione ad abbandonare completamente la Striscia o, considerando che non ha un posto dove andare, di debilitare l’enclave attraverso bombardamenti e gravi privazioni di viveri, acqua potabile, servizi igienici e assistenza medica, in modo da rendere impossibile ai palestinesi di Gaza mantenere o ricostituire la loro esistenza come gruppo.

A quel punto non sembrava più possibile negare che le operazioni delle forze armate israeliane seguivano uno schema coerente con l’intenzione genocida manifestata dalle dichiarazioni dei leader israeliani nei giorni successivi all’attacco di Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva promesso che il nemico avrebbe pagato un “ prezzo enorme ” per l’attacco e che le forze armate avrebbero ridotto “ in macerie ” le zone di Gaza dove agiva Hamas, invitando “gli abitanti di Gaza” ad “andarsene subito perché avremmo agito con la forza ovunque”.

Nel maggio 2024 le forze armate israeliane hanno ordinato a circa un milione di palestinesi rifugiati a Rafah – la città più meridionale e l’ultima rimasta relativamente intatta della Striscia di Gaza – di trasferirsi nella zona costiera di Mawasi, dove non c’erano quasi ripari. L’esercito ha poi proceduto alla distruzione di gran parte di Rafah, un’impresa che ad agosto era in gran parte compiuta.

Un mese dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, ritenevo ci fossero le prove che l’esercito israeliano avesse commesso crimini di guerra e potenzialmente crimini contro l’umanità nella sua controffensiva su Gaza. Tuttavia, al contrario di quanto sostenevano gli accusatori più severi di Israele, le prove all’epoca non mi sembravano sufficienti per arrivare al crimine di genocidio.

La mia conclusione inevitabile è che Israele sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese. Sono cresciuto in una famiglia sionista, ho vissuto la prima metà della mia vita in Israele, ho prestato servizio nell’esercito israeliano come soldato e ufficiale e ho trascorso gran parte della mia carriera studiando e scrivendo sui crimini di guerra e sull’Olocausto, quindi è stata per me una conclusione dolorosa da raggiungere, a cui ho resistito il più a lungo possibile. Ma ho tenuto corsi sul genocidio per un quarto di secolo. So riconoscere un genocidio quando lo vedo.

Questa non è solo la mia conclusione. Un numero crescente di esperti in studi sul genocidio e diritto internazionale ritiene che le azioni di Israele a Gaza si possano definire solo come genocidio. Lo sostengono Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Cisgiordania e Gaza, e Amnesty international. Il Sudafrica ha presentato una denuncia per genocidio contro Israele alla Corte internazionale di giustizia.

Il continuo rifiuto di questa definizione da parte di stati, organizzazioni internazionali, giuristi e accademici causerà un danno incalcolabile non solo alla popolazione di Gaza e di Israele, ma anche al sistema di diritto internazionale costruito sulla scia degli orrori dell’Olocausto, concepito per impedire che queste atrocità si ripetano. È una minaccia alle fondamenta stesse dell’ordine morale su cui tutti facciamo affidamento.

Il crimine di genocidio è stato definito nel 1948 dalle Nazioni Unite come “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”. Nel determinare cosa costituisce un genocidio, quindi, dobbiamo sia individuare l’intenzione sia mostrare che viene messa in atto. Nel caso di Israele, questa intenzione è stata espressa pubblicamente da numerosi leader e funzionari pubblici. Ma l’intenzione può anche essere dedotta dal metodo delle operazioni sul campo, e questo metodo è diventato chiaro nel maggio 2024 – e poi sempre dei più – con la distruzione sistematica della Striscia di Gaza per mano delle forze armate israeliane.